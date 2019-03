Ivan e Sonia news, grande polemica: “Scelta perché non vuole stare solo”

Uomini e Donne, Ivan e Sonia travolti dalla polemica: ecco cosa sta succedendo

Ivan e Sonia sono la nuova coppia di Uomini e Donne. Dopo tanti colpi di scena (Natalia lo ha lasciato per andare a corteggiare Andrea Zelletta), Ivan ha finalmente fatto la sua scelta. Ma lo ha fatto davvero perché guidato da un reale sentimento? Questo è il dubbio di molti fan di Sonia e della maggior parte di quelli di Natalia. In tanti hanno pensato che Sonia fosse semplicemente una “ruota di scorta” per non tornare a casa senza fidanzata e per non rinunciare all’esperienza di Temptation Island Vip. E, se dovessero durare fino a quest’estate, sicuramente Maria De Filippi li vorrà nel suo programma.

La scelta di Ivan non è stata sincera? Gli attacchi

Solo Ivan Gonzalez conosce la verità. Anche se, durante il Serale di Uomini e Donne, si è commosso più volte e non è riuscito a trattenere la gioia quando Sonia gli ha detto “sì”. Nonostante questo, il suo profilo Instagram è stato inondato di messaggi molto taglienti, come questi:“Secondo me non hai interesse per Sonia”; “Scelta business: andranno a Temptation Island!”; “Sonia scelta perché non vuole stare solo. Lo abbiamo capito tutti ormai”; “Fai ridere”. Teresa Langella invece crede in questa scelta e, dopo aver visto Sonia e Ivan insieme, ha scritto un messaggio che fa capire tante cose.

Ivan e Sonia dopo Uomini e Donne, gli auguri dei fan

Sì, è vero, ci sono tanti telespettatori che non credono nella scelta di Ivan di Uomini e Donne, ma c’è anche chi è rimasto piacevolmente sorpreso per quello che è accaduto: “Bellissima scelta, Ivan. Da oggi trattala come merita e sarai felice anche tu”; “Sonia è un gioiello e tu sei fortunato ad avere accanto a te una donna come lei. Mi raccomando, falla stare bene con amore, rispetto, comprensione e dolcezza”; “Senza parole, solo invidia! Sonia ti sto invidiando. Siete bellissimi!”.