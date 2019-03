Uomini e Donne, Sonia Lorenzini compleanno: messaggio inaspettato

Festa di compleanno di Sonia Lorenzini: il messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne

Sonia Lorenzini ha deciso di festeggiare il suo compleanno ieri (lei è nata il 27 febbraio del 1989), di sabato sera, circondata dall’affetto dei suoi amici. Solo oggi ha scritto uno speciale messaggio di ringraziamento e ha pubblicato delle foto del party. Si è divertita un mondo, come non le succedeva ormai da tempo, e tutto è stato reso possibile da alcune persone speciali: “Non so bene da dove partire – ha scritto Sonia Lorenzini su Instagram –. Non ho mai amato particolarmente festeggiare il compleanno. Passa il tempo e tante persone le ho lasciate lungo la strada, alcune invece le ho trovate in modo inaspettato e sono diventate parte di me. Qualcuno doveva esserci e qualcun altro non ha potuto!”.

Uomini e Donne gossip, la dedica di Sonia agli amici

Un periodo felice per tanti personaggi di Uomini e Donne (basti pensare a quello che è successo a Teresa Langella) e tra questi c’è l’ex tronista Sonia, che ha avuto la conferma, durante i festeggiamenti del suo compleanno, di essere circondata solo da amici speciali: “L’amicizia non è data dalla quantità di tempo trascorso insieme, ma dalla qualità. L’amico non è la persona che conosci da sempre, ma quella persona che ti attraversa in poco il cuore e che, al di là di tempo e distanza, riesce a darti tutto l’affetto di questo mondo! A voi che avete reso unico questo momento, a voi che ieri mi avete reso la persona più felice del mondo. Grazie”.

News Uomini e Donne, cosa sta succedendo alle neo-coppie?

Sonia Lorenzini è al settimo cielo. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha trovato la sua serenità. Lo stesso vale per Ivan Gonzalez, ora felicissimo assieme alla sua fidanzata. Senza dubbio scopriremo presto altre curiosità proveniente dal mondo di U&D, soprattutto adesso che si sono formate delle nuove coppie ed è appena cominciata un’altra edizione del trono Classico!