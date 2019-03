Uomini e Donne, Teresa non si trattiene dopo la scelta di Ivan: il messaggio

News Uomini e Donne, Teresa Langella commossa ma vuole voltare pagina! Basta Andrea Dal Corso

Teresa Langella è stata invitata come ospite alla scelta di Ivan Gonzalez. E ha accettato. Vuole voltare pagine dopo il “no” di Andrea Dal Corso; un “no” che comunque le fa ancora male. I fan sono dalla sua parte: le stanno facendo sentire tutta loro vicinanza. Non è stato facile, per lei, accettare quello che è successo e ha infatti confessato di passare tanto tempo a casa. Vedere la scelta di Lorenzo Riccardi è stata una grande sofferenza perché pensava che anche lei avrebbe potuto essere felice quel giorno. E invece tutto è andato diversamente. Ma Teresa ha intenzione di reagire e di guardare davanti a sé.

Il messaggio di Teresa Langella dopo la scelta di Ivan Gonzalez

Ivan e Sonia sono stati già travolti dalla prima grande polemica. Teresa Langella non ha detto nulla riguardo a quello che sta succedendo tra i due (crede fortemente nella scelta di Ivan), ma ha voluto solo ringraziare quei fan che non la abbandonano mai: “Mi state facendo commuovere – ha scritto su Instagram –. Ogni vostro messaggio mi arriva dritto al cuore. Siete la mia forza, lo giuro”.

Teresa Langella dopo Uomini e Donne: cosa c’è da sapere?

Ieri, durante la puntata del Serale di Uomini e Donne, Teresa è apparsa visibilmente commossa. Ha pianto sulla spalla di Gianni Sperti. A lui ha voluto dedicare una frase stupenda: “Quanto ti voglio bene solo Dio lo sa”. Teresa ha capito che non deve chiudersi in sé stessa e che il “no” di Andrea non deve condizionarla più: è tornata su Instagram e mantiene vivo il rapporto con i fan; così come sta facendo Lorenzo Riccardi, che ha parlato di tante grandi novità!