Lorenzo Riccardi torna su Instagram: primo messaggio e video con Claudia

Lorenzo Riccardi su Instagram: il ritorno social del Cobra!

Finalmente lo ha fatto (e i fan sono pazzi di gioia): Lorenzo Riccardi è tornato su Instagram! Ha voluto scrivere subito un messaggio sulla sua fidanzata Claudia Dionigi, la quale è riuscita – passettino dopo passettino – a entrare nel suo cuore. Non è stato facile, per lei, farsi notare, visto che Lorenzo sembrava avere occhi solo per Giulia Cavaglià (che da corteggiatrice è diventata nuova tronista di Uomini e Donne). Lorenzo e Claudia stanno insieme e sono felicissimi. Il primo video della coppia è stato pubblicato, tramite una Instagram stories, da Raffaella Mennoia, soddisfatta per come siano andate le cose. Crede fortemente che Lorenzo nutra un sentimento sincero nei confronti della sua scelta.

Video Lorenzo e Claudia dopo Uomini e Donne e primo messaggio

Ecco cosa ha detto Raffaella Mennoia: “Guardate un po’ con chi sono! Sono carini, stanno insieme, Lorenzo è un altro. Sta il sentimento”. Parole che cozzano con quelle dette da un personaggio famoso, pronto a scommettere che tra non molto si lasceranno! Sembrano al momento affiatati e hanno deciso di pubblicare i primi messaggi su Instagram dopo l’intensa esperienza a Uomini e Donne: “Ma come ci guardiamo?”. Domanda accompagnata dalla foto che potete vedere a inizio post.

Uomini e Donne news, cosa succederà adesso alla neo-coppia?

Claudia e Lorenzo stanno ricevendo tanti complimenti e auguri sinceri, ma sono emerse anche delle curiosità di cui pochi erano a conoscenza: sapevate, per esempio, del rapporto speciale di Lorenzo e un’ex tronista famosa? Speriamo solo che Claudia non sia gelosa! Il ritorno di Lorenzo Riccardi su Instagram segna l’inizio di un nuovo capitolo per lui e per la sua fidanzata: “Ciao, ragazzi. Sono ritornato suoi social e… seguitemi!”. E sul suo profilo non mancheranno mai delle succulenti novità! Lo rivedremo presto assieme a Nicolò Ferrari, l’ex corteggiatore che ha deciso di pubblicare delle chat private che lo riguardano?