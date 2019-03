Teresa Langella in lacrime alla scelta di Ivan: soffre ancora per Andrea

Uomini e Donne, Teresa Langella in lacrime alla scelta di Ivan: l’ex tronista soffre ancora per il rifiuto di Andrea Dal Corso

Il rifiuto di Andrea Dal Corso è ancora una ferita aperta per Teresa Langella. L’ex tronista di Uomini e Donne, presente alla scelta di Ivan Gonzalez, è di nuovo tornata dove, qualche settimana fa, ha dovuto fare i conti con il ‘no’ della persona che aveva scelto. Ecco quello che è successo stasera: quando gli ex protagonisti del Trono Classico hanno fatto il loro ingresso al castello, tutti in coppia, Teresa è arrivata da sola. All’ingresso, però, ad aspettarla c’era Gianni Sperti che, dopo un lungo abbraccio, si è confrontato con l’ex tronista. L’opinionista si è detto contento di vederla alla festa di fidanzamento di Ivan. Essere presente, nello stesso posto dove è stata rifiutata da Andrea Dal Corso, non è stato facile per lei ma, secondo Gianni, è un buon segno. In questo modo, difatti, la Langella ha dimostrato di essere pronta a voltare pagina.

Ripensare alla sua scelta, tuttavia, ha fatto commuovere molto Teresa Langella. Le emozioni provate quando non ha visto Andrea Dal Corso presentarsi al castello sono di nuovo riaffiorate e, in men che non si dica, la napoletana è scoppiata a piangere. Teresa ha spiegato a Gianni che lei, come Lorenzo, Luigi e Ivan, avrebbe voluto uscire da Uomini e Donne felice e con un fidanzato. Tutto questo, però, non è accaduto e la cosa, inevitabilmente, ha rattristito molto Teresa.

Uomini e Donne anticipazioni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono rivisti: lui vuole una seconda possibilità

Teresa Langella, seppur stasera si sia detta pronta a voltare pagina, pare abbia accettato di rivedere Andrea Dal Corso dopo la festa al castello (dove lui non si è presentato). Il confronto tra i due è stato mostrato durante l’ultima registrazione del Trono Classico. Andrea avrebbe ribadito a Teresa la volontà di riprovarci con lei.