Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono rivisti: lui vuole riprovarci

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono rivisti: l’ex corteggiatore vuole una seconda possibilità

Negli studi di Uomini e Donne oggi è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico. In trasmissione, stando a quanto riportato da newsued.com, è stata invitata Teresa Langella. L’ex tronista, dopo il no ricevuto alla scelta, pare abbia rivisto Andrea Dal Corso (con la complicità della redazione del programma). Andrea avrebbe dovuto essere presente in puntata oggi (perché invitato) ma non si è presentato. Il motivo? L’ex corteggiatore ha preferito chiarirsi con Teresa e, non presentandosi alla registrazione, ha voluto dimostrare di non essere interessato alla TV ma solo a lei. Fatte queste precisazioni, allora, Maria De Filippi ha mandato in onda un RVM. Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono rivisti, nello stesso castello dove lei è stata rifiutata, Lui ha chiesto alla napoletana una seconda possibilità.

Gli insulti presi sui social e le critiche del pubblico di Uomini e Donne non interessano ad Andrea. Il suo unico pensiero, ad oggi, è quello di riconquistare la fiducia di Teresa. Quest’ultima, dal canto suo, oggi ha detto di sentirsi ancora delusa per come sono andate le cose con Dal Corso. Prima di riprovarci con Andrea, dunque, vuole prendersi del tempo per decidere e capire cosa è meglio per lei. L’ex tronista, però, ha anche confessato di aver lasciato il suo numero di telefono ad Andrea Dal Corso, per sentirlo privatamente. L’ex tentatore, tuttavia, non l’avrebbe ancora usato né per chiamarla né per farsi sentire. Andrea le ha scritto però sui social, ribadendo le sue intenzioni, ovvero mettere le cose a posto con lei.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso rivede Teresa Langella: Tina difende l’ex corteggiatore

A difendere in studio Andrea Dal Corso, non essendo lui presente alla registrazione di Uomini e Donne, c’ha pensato Tina Cipollari. L’opinionista, che ha sempre avuto una simpatia per il ragazzo, ha detto di capire un po’ il comportamento dell’ex corteggiatore nei confronti di Teresa. Non è stato scorretto, secondo lei, ma si è solo spaventato.