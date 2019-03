Ivan e Sonia dopo la scelta tornano su Instagram: le prime parole

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino dopo la scelta tornano su Instagram

Ivan e Sonia dopo la scelta sono tornati su Instagram! E quale modo migliore di farlo se non con delle belle dediche d’amore? Dal giorno in cui si sono fidanzati a Uomini e Donne sono trascorsi cinque giorni. La scelta di Ivan è stata registrata infatti lunedì scorso al castello. È stata una scelta insolita questa, perché è avvenuta di fatto nella villa. Nei due giorni trascorsi con Natalia Paragoni e Sonia Pattarino, infatti, Ivan si è reso conto che con Natalia non c’era più intesa. E ha dovuto accettarlo quando in villa è arrivato Andrea Zelletta: con lui Natalia era completamente diversa e sembrava molto presa. E così dopo aver salutato la corteggiatrice bionda, Ivan è andato da Sonia a comunicarle che era lei la sua scelta.

Ivan e Sonia dopo la scelta, il tronista sorprende: “Ora ci sono io per lei”

La modalità con cui Ivan ha scelto Sonia non è piaciuta a tutti. In primis sono sorti molti dubbi nella stessa Sonia, ma soprattutto ci sono state numerose critiche oggi. Solo il tempo rivelerà se Ivan è stato sincero o meno, intanto lui è pronto a dimostrare il suo interesse reale verso la fidanzata. Tornato su Instagram, per esempio, ha scritto una bella dedica d’amore per la sua dolce metà: “Sono consapevole di avere sbagliato, so che non sono una persona facile… Quando facevo il ca..no lei c’era, quando ho fatto proprio lo str…o lei c’era, ecco dietro quella tenda lei c’era. Ora ci sono io per lei. Grazie a tutti, a presto!!”. A queste parole, Sonia ha replicato con questo commento: “Ho creduto in noi dall’inizio… Nessuno ha detto che sarebbe stato facile… Tu avevi solo promesso che ne sarebbe valsa la pena”. Ivan prima della dedica ha anche pubblicato un simpatico video in cui bussa a una porta e dietro c’è Sonia, che prima apre e poi richiude. “Secondo me sarà un no…”, ha scritto scherzando.

Ivan e Sonia news dopo Uomini e Donne: “Se ci credi, lo crei”

Anche Sonia ha pubblicato delle foto con Ivan dopo la scelta. Sul profilo, per esempio, ne ha pubblicata una in cui si baciano subito dopo la festa al castello. E ha scritto: “E se ti dico di baciarmi… Tu inizia e non fermarti. #emozioni”. Il commento di Ivan non poteva mancare: “Il fascino della Spagna”, ha scritto simpaticamente. Sonia ha postato anche una foto della scelta tra le storie e qui ha scritto poche parole, ma molto belle: “Se ci credi, lo crei”. Ivan e Sonia dopo Uomini e Donne saranno ospiti in puntata per raccontare i loro primi giorni insieme? Oppure non essendo necessario un confronto con Natalia non ci saranno? Il fatto che siano già tornati su Instagram, a differenza degli altri, fa nascere il dubbio.