UeD, Francesca e Eugenio matrimonio: le parole della Del Taglia

Matrimonio Eugenio e Francesca: il desiderio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Quando si sposano Eugenio e Francesca? Dopo averli rivisti a Uomini e Donne (precisamente durante il Serale), molti si sono chiesti se sono vicinissimi dal compiere il grande passo. Francesca Del Taglia pare che sia pronta da una vita, Eugenio Colombo un po’ meno. L’ex corteggiatrice sta infatti aspettando la proposta di matrimonio, come ha spiegato tramite delle Instagram stories: “Quando Eugenio me lo chiederà”. Cosa aspetta ancora Eugenio? Hanno messo su una famiglia stupenda e adesso mancano solo delle nozze da favola per completare il quadro. Figli che riempiono di gioia Francesca ed Eugenio: la ragazza ha confessato che per il momento non ne vuole un terzo (“Anche basta”). Non è proprio semplice essere mamme!

Uomini e Donne news, il matrimonio vicinissimo? Il periodo perfetto

Francesca Del Taglia ha inoltre spiegato che vorrebbe sposarsi con Eugenio Colombo a giugno o a settembre. Probabilmente accadrà l’anno prossimo. O forse dobbiamo aspettare ancora molto? Francesca non sta più nella pelle! Tra le tante domande dei fan, ce ne sono state altre riguardanti le nuove coppie di Uomini e Donne. Le hanno chiesto se crede in loro: “Certo, io sono innamorata dell’amore in tutte le sue forme. Sono un’inguaribile romantica”. Ivan e Sonia sono tornati a U&D per parlare della loro storia: ci sono state delle novità importanti!

Eugenio e Francesca sposi? Dopo la scelta a U&D, quella in chiesa

Francesca non dimenticherà mai la scelta di Eugenio Colombo e a chi le ha chiesto se le sarebbe piaciuto andare al Castello del Serale di Uomini e Donne, ha risposto così: “Non posso saperlo non avendole vissute entrambe. Però il discorso che mi fece Eugenio me lo ricorderò a vita”. Una scelta meno felice è stata quella di Alex Migliorini, alla quale adesso non pensa più grazie al suo nuovo fidanzato.