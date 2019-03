Ivan e Sonia oggi, volano in Spagna: presentazioni di famiglia

Uomini e Donne news, Ivan e Sonia verso la Spagna: la ragazza conoscerà la mamma dell’ex tronista

Ivan e Sonia di Uomini e Donne stanno vivendo un periodo bellissimo, spensierato, che mai avrebbero immaginato di vivere. In TV è sbocciato l’amore e sono convinti di voler prendersene cura. Ivan Gonzalez è realmente intenzionato a tagliare traguardi importanti assieme alla sua nuova fidanzata. Ecco perché ha deciso di volare in Spagna con lei per permetterle di conoscere la sua famiglia. Sonia ha già avuto il piacere di incontrare la nonna del ragazzo (che è stata per lui come una seconda mamma), ma incontrerà anche sua madre che – nel giorno della scelta – gli ha fatto degli auguri speciali.

Progetti futuri di Sonia e Ivan di Uomini e Donne: il primo passo importante per la coppia

Ivan Gonzalez ha fatto sapere, tramite una Instagram stories, che volerà prestissimo alla volta della Spagna: “Famiglia! Prossima destinazione: Madrid!”. Un passo importante, quello di fare le presentazioni di famiglia. E no, non c’è nei loro prossimi progetti il matrimonio (invece Francesca Del Taglia ha detto qualcosa di più sul suo): vogliono andare piano. Ed è giusto così. Devono prima imparare a conoscersi a fondo.

I ringraziamenti di Ivan Gonzalez dopo Uomini e Donne

Mentre Giulia De Lellis e Gemma Galgani sono state travolte dagli insulti, Sonia e Ivan stanno ricevendo tanti auguri speciali. Li rivedremo molto presto a Uomini e Donne. In attesa della loro comparsa in TV, vi lasciamo al ringraziamento scritto da Ivan Gonzalez su Instagram: “Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, sono riuscito a farmi conoscere per quello che sono, ed è per questo che volevo ringraziarvi perché ognuno di voi ha lasciato un pezzo d’Italia nel mio cuore e io spero davvero di avere lasciato qualcosa anche a voi. Alla fine tutto è finito alla grande!”.