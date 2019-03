Uomini e Donne, De Lellis e Gemma insieme: un mare di critiche (Foto)

Foto Giulia De Lellis e Gemma Galgani insieme scatena i fan (soprattutto i detrattori!)

Durante il Serale di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giulia De Lellis si incontrano spesso… e allora perché non scattare un selfie? La dama ha deciso di pubblicare su Instagram la foto, ma mai si sarebbe aspettata di ricevere un mare di critiche! C’è chi ha attaccato direttamente la dama per il comportamento che ha assunto nei confronti di Rocco, chi invece ha preso di mira la De Lellis e chi ha sparato a zero su entrambe. C’è stato anche qualcuno che ha scambiato Giulia per la figlia di Gemma… Sul profilo Instagram di Gemma Galgani ne abbiamo viste di tutti i colori!

Dure critiche a Gemma e Giulia di Uomini e Donne

Questi sono alcuni dei messaggi più duri scritti contro la coppia (o rivolti al singolo personaggio): “Delle due non so chi è peggio!”; “Gemma, ti prego. No! Con Giulia no!”; “Ritirati, ci hai stufato!”. C’è anche chi ha accusato la Galgani di essere un’attrice nata e lei ha risposto così: “Non offendere la categoria. Le attrici potrebbero insorgere!”. Giulia De Lellis ha preferito non intervenire. Le abbiamo viste entrambe commosse quando Ivan ha scelto Sonia: la coppia adesso ha deciso di ritornare a Uomini e Donne per raccontare tutto.

Giulia De Lellis, il bellissimo ricordo della scelta di Luigi Mastroianni

Mentre Gemma tiene a bada i detrattori, Giulia De Lellis ha pubblicato una foto col fratello dell’ex tronista Luigi Matroianni: “Le persone semplici sono le più belle… Che accompagnatore meraviglioso che mi sono scelta l’altra sera, eh? Grazie”. Dal mondo di “Uomini e Donne” sono emerse altre importanti news: Francesca Del Taglia ha parlato del suo futuro matrimonio con Eugenio Colombo mentre Alex Migliorini si è fidanzato con un bellissimo ragazzo!