Uomini e Donne anticipazioni, Ivan e Sonia tornano nel programma

Sonia e Ivan news, ritornano a Uomini e Donne: cosa è successo alla coppia dopo la scelta?

Ivan e Sonia sono tornati a Uomini e Donne. Anticipazioni e curiosità sulla coppia ci sono state date direttamente da Raffaella Mennoia, che ha fatto delle Instagram stories con i due ragazzi protagonisti. Dopo la scelta, non si sono separati un attimo. Stanno vivendo un periodo felicissimo e la Mennoia è soddisfatta per come sia andata a finire la loro frequentazione a U&D: il lieto fine c’è stato davvero e hanno deciso di parlare di tutte le sensazioni provate durante il Serale e quello che è successo negli ultimi giorni in quel programma che li ha fatti incontrare per la prima volta. Ivan Gonzalez ha scoperto una Sonia diversa, più coinvolgente, ma è anche emerso un difettuccio…

Anticipazioni Uomini e Donne, Raffaella Mennoia parla di Ivan e Sonia

“Abbiamo scoperto oggi che Sonia è logorroica”, ha detto Raffaella Mennoia su Instagram; Ivan ha continuato: “Certo, parli tanto! Durante Uomini e Donne non parlavi mai”. Ma poi Sonia ha voluto confessare quello che invece fa Ivan ogni volta che dormono insieme: “Lui dorme abbracciato e, quando mi stacco da lui, mi acchiappa!”. Con questi primi video della coppia felice verranno spazzate via quelle polemiche sorte attorno alla scelta di Ivan Gonzalez?

Uomini e Donne, ultime notizie sugli ex tronisti

Una domenica ricca di sorprese: abbiamo scoperto che Alex Migliorini si è fidanzato davvero e anche che Sonia Lorenzini ha scritto un messaggio importante dopo il suo compleanno. Sonia e Ivan di Uomini e Donne ci sorprenderanno ancora, ne siamo certi: quale sarà il loro prossimo passo? Poco ma sicuro voleranno in Spagna: Sonia potrà così passare del tempo con tutti i famigliari dell’ex tronista e con quella nonna che le ha già rubato il cuore.