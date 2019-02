Lorenzo e Claudia a Uomini e Donne: Giulia ancora gelosa durante il confronto?

Lorenzo e Claudia dopo la scelta: la coppia ospite nella registrazione di Uomini e Donne domenica 24 febbraio

Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi c’è stato il confronto tra Lorenzo, Claudia e Giulia. O meglio, il confronto è avvenuto più che altro tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia. Le anticipazioni infatti rivelano che proprio quest’ultima ha preferito non incontrare Claudia. Inizialmente almeno, perché poi ha cambiato idea quando si è seduta sul trono e le è spuntato il sorriso. Ma iniziamo dalle news su Lorenzo e Claudia dopo la scelta, che intanto sono anche tornati su Instagram. In studio, Lorenzo ha ammesso di essersi innamorato ed entrambi hanno detto che a casa stanno davvero molto bene insieme. I momenti di scherzo non sono mancati, naturalmente, con anche la complicità di Maria De Filippi! Per il confronto, invece, Maria è partita dal filmato del momento in cui Lorenzo ha detto a Giulia che non era la sua scelta. La reazione dell’ex corteggiatrice è cosa nota a tutti ormai, non è stata molto gradita da parte del pubblico.

Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: il confronto dopo la scelta

Oggi Giulia ha spiegato che non aveva intenzione di sminuire la scelta di Lorenzo definendola “semplice”, né offendere lui e Claudia. Anche se queste parole sono costate a lei e alla sua famiglia numerosi attacchi sul Web. La sua intenzione era evidenziare la differenza fra loro e il fatto che lei sia una persona abbastanza complicata. Giulia ha ribadito che in quel momento era molto delusa e le è venuto spontaneo sfogarsi in quel modo. Oggi Giulia sta meglio, anche se era un po’ nervosa in puntata. Gianni le ha chiesto se quando si sono spente le telecamere si è lasciata andare o è rimasta composta nella sua reazione, ma la torinese ha risposto dicendo che tutto è stato dettato dalla rabbia e che non mostrerebbe mai le sue debolezze in pubblico. Poi Maria ha detto che stavano per entrare Lorenzo e Claudia, ma Giulia ha preferito non vederli insieme così è entrato solo lui. Ci sarà stato ancora un pizzico di gelosia? Lorenzo pensava di trovarsi nel bel mezzo di un processo a suo carico, ma gli hanno detto subito di tranquillizzarsi.

Lorenzo Riccardi, le accuse di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne

Il Vicolo delle News fa inoltre sapere che Giulia ha confessato di pensare di essere la scelta dopo la villa. Ha poi accusato Lorenzo di averla in un certo senso illusa con i suoi comportamenti, pure se prima di andare in villa aveva in mente un nome. Maria ha confermato la confusione di Lorenzo di quei giorni. L’ex tronista ha quindi spiegato che la sua era una minima preferenza, ma in villa è stato meglio con Giulia. Poi si è messo nei loro panni e ha pensato che lui si sarebbe comportato come si è comportata Claudia. Giulia ha lanciato ancora qualche accusa a Lorenzo sul suo comportamento, ma alla fine si sono chiariti e si sono salutati.

Lorenzo e Claudia felici insieme, Giulia sul trono

Lorenzo ha augurato il meglio a Giulia ed è a questo punto che le è stato offerto il trono, che lei ha accettato col sorriso. Maria ha spiegato che il trono sarebbe stato offerto anche a Claudia se non fosse stata scelta da Lorenzo. Insomma, era pronto per una delle due. Alla fine è stato proprio Lorenzo a spingere Giulia a sedersi sul trono, con la sua solita ironia, e ha aggiunto che sicuramente sarà un bel trono. A questo punto, come rivelano le anticipazioni sulla registrazione, Giulia non ha avuto problemi con l’entrata in studio di Claudia, che ha chiesto di poter salutare l’ex rivale.