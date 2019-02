Uomini e Donne news, Giulia Cavaglia e la famiglia bersagliati di critiche sul Web

Giulia Cavaglia dopo la scelta presa di mira sui social: pesanti critiche

Giulia Cavaglia non è stata scelta da Lorenzo Riccardi e la sua reazione nella puntata speciale di Uomini e Donne non è piaciuta proprio a tutti. Da parte sua non sono ancora giunte news, non ha ancora proferito parola né pubblicato nulla su Instagram. Sotto la sua ultima foto, però, sono comparsi in queste ore numerosissimi commenti in cui viene criticato il suo atteggiamento non solo verso Lorenzo, ma principalmente verso Claudia Dionigi. Che invece è la nuova fidanzata dell’ex tronista. Anche i parenti e gli amici di Giulia sono finiti sotto l’attacco del Web per le parole espresse in attesa del fatidico momento. Le due corteggiatrici, come ben saprete, hanno invitato i loro cari al castello per partecipare eventualmente alla festa, ma prima si sono lasciati andare ad alcuni commenti.

Uomini e Donne news Giulia Cavaglia: cosa non è piaciuto al pubblico

Se i parenti di Claudia si sono limitati a commentare lei e il suo percorso con Lorenzo, senza menzionare Giulia, lo stesso non hanno assolutamente fatto i parenti di quest’ultima. Alcuni commenti dei parenti della Cavaglia non sono piaciuti affatto. Hanno tentato, secondo gli utenti di Instagram, di screditare Claudia e non ne avevano motivo. In particolare, hanno definito la corteggiatrice di Latina una scelta comoda, una scelta semplice e le è stato dato della donna di poco carattere. Un amico di Giulia l’ha addirittura paragonata a un divano. Insomma, secondo loro Lorenzo avrebbe scelto Claudia perché con lei non avrà problemi, mentre Giulia è una donna col carattere forte e per pochi. Non considerando la sintonia, l’affinità tra Lorenzo e Claudia – evidente anche nel primo selfie di coppia! – oltre al fatto che la semplicità ripaga sempre e non è un difetto. Non c’è niente di male a essere semplici, anzi. Mentre per Giulia no: “A uomini facili scelte facili”, questa sua frase ha scatenato le reazioni del Web.

Giulia Cavaglia news, dopo Uomini e Donne critiche pesanti sulla sua famiglia

Abbiamo scelto random alcuni commenti in cui è stato criticato il comportamento di Giulia dopo la scelta di Lorenzo. In molti è stata messa in evidenza la differenza di comportamento tra le due famiglie, in altri è stato scritto alla torinese “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”. C’è chi ha evidenziato che ha usato “parole orribili” dopo la scelta. Mentre in altri si legge questo:

“Giulia mi sei sempre piaciuta, ma se non ti ha scelta non vuol dire che lui non abbia attributi e che Claudia sia meno di te. Non si tratta di aver dato una scelta semplice… Ha seguito il suo cuore. Poi chi vivrà vedrà!”.

“Sei stata arrogante fino alla fine, in studio non attaccavi più Claudia, facevi tanto la buona visto che lei piaceva al pubblico e alla villa sei tornata in origine, arrogante e presuntuosa… Lorenzo ha scelto bene”.

“Pessima figura dopo che ti ha detto che non ti sceglieva. Ti sei dimostrata per quello che sei… Altezzosa! Per non parlare dei parenti e amici…”.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia presa di mira sui social

“Claudia non è una scelta comoda come la definisci tu, ma è semplicemente umile, cosa che avresti dovuto essere anche tu… Magari ti avrebbe scelta! Fly down!”.

“Volevi screditare lui ma ti sei screditata da sola! Non avevo una preferenza tra le due, ma ti sei rivelata per quello che sei proprio sul finale: cattiva e montata, come tutta la tua famiglia! Avresti fatto meglio a stare zitta, poveri noi”.

“Chiuditi in un bagno tu e tutta la tua banda per farvi mezzora di vergogna”.

“Solidarietà femminile nella vostra famiglia esiste questa parola? Avete buttato sentenze su Claudia poverina che non c’entrava nulla… Lorenzo si è scansato un fosso… Siete penosi”.

Naturalmente sono arrivati anche commenti positivi e manifestazioni di stima e di affetto verso di lei. Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne deciderà di rispondere a queste critiche oppure vorrà ignorare il tutto? Forse spenderà due parole per famiglia e amici, chissà!