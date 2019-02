Lorenzo e Claudia dopo la scelta: la prima foto di coppia fa impazzire i fan

Uomini e Donne La Scelta, Lorenzo e Claudia insieme: la coppia fa impazzire il Web

Se il buongiorno si vede dal mattino, la prima foto di Lorenzo e Claudia dopo la scelta renderà quello dei loro fan un bellissimo buongiorno! Siamo tutti in attesa di news dopo Uomini e Donne sulla nuova coppia, ma probabilmente tarderanno un po’ ad arrivare. Se dovesse succedere come per Teresa Langella, per esempio, allora i due saranno prima ospiti in studio e poi Lorenzo Riccardi riattiverà il suo profilo ufficiale. Non è certo, comunque, che sia questo il protocollo da seguire per tutti dopo le scelte nel castello. È possibile infatti che per Teresa sia stato fatto in seguito al “no” di Andrea Dal Corso, mentre per Lorenzo e Claudia c’è stato il lieto fine e potrebbero usare Instagram già da subito.

Lorenzo e Claudia dopo la scelta: la prima foto insieme

In attesa delle prime dichiarazioni ufficiali, però, è stata pubblicata una foto di Lorenzo e Claudia insieme. Il loro primo selfie da fidanzati! Presumibilmente lo scatto risale alla mattina dopo la scelta ed è stato inviato alla redazione di Uomini e Donne. Ed è proprio sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione che è stata pubblicata poco fa. “Questo è quello che definiamo un bellissimo buongiorno! Quanti cuori per il primo selfie di Lorenzo e Claudia?”, si legge sotto lo scatto. Inutile dire che i fan sono impazziti nel vedere il bacio nella foto dopo la scelta! Tra i tanti “Bellissimi” e i tantissimi cuori per la nuova coppia, c’è chi scrive “Li amo” e chi si complimenta con Claudia: “Bellissimi…. daje Claudia hai conquistato tutti”. Non se la sta vedendo altrettanto bene Giulia Cavaglia con i commenti, invece, perché è stata bersagliata di critiche insieme alla sua famiglia.

Lorenzo e Claudia insieme, le prime news dopo la scelta a Uomini e Donne

Non si hanno altre news su Lorenzo e Claudia al momento. Come già detto in apertura, i fan stanno aspettando le prime dichiarazioni ufficiali da parte dei due piccioncini. Inoltre, i due sono insieme da più di una settimana: la scelta di Lorenzo è stata registrata infatti martedì scorso. Adesso non resta che rimanere in attesa anche delle scelte di Luigi e Ivan, che verranno registrate a breve!