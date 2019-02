La scelta di Luigi Mastroianni: le prime anticipazioni e i dettagli della villa

Uomini e Donne La Scelta, quando si registra la scelta di Luigi Mastroianni

Luigi Mastroianni è pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. O meglio, non possiamo sapere se sia pronto o meno, ma comunque dovrà farla. E anche molto presto. Luigi ha smesso di registrare le puntate in studio e al pari dei colleghi che lo hanno preceduto, ovvero Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, anche lui ha passato un paio di giorni in villa con le corteggiatrici. Con lui c’erano infatti Irene Capuano e Valentina Galli. Ovviamente saprete già che la scelta di Luigi ricadrà su una di queste due, perché Giorgia ha deciso di eliminarsi. La puntata in questione è andata in onda proprio oggi, e il tronista non ha fatto nulla per trattenerla.

La scelta di Luigi Mastroianni: ecco quando ci sarà

Luigi, Irene e Valentina sono già stati in villa e hanno terminato di registrare i due giorni insieme. Adesso è il momento della scelta nel castello: quando avverrà? A spoilerare il grande giorno è stato Eugenio Colombo: come notato dal Vicolo delle News, infatti, l’ex tronista ha lasciato un commento sospetto sul profilo di Andrea Cerioli. “Ci vediamo lunedì”, ha scritto Eugenio dando appuntamento ad Andrea. Naturalmente, come è successo già per Teresa e Lorenzo, anche alla scelta di Luigi, e a quella di Ivan, ci saranno le coppie storiche di Uomini e Donne ospiti della festa al castello. Dunque Eugenio e Andrea potrebbero rivedersi proprio lì! Con loro ci saranno anche Francesca e Arianna, indubbiamente.

Luigi Mastroianni scelta: Irene o Valentina?

Non è detto comunque che lunedì tocchi proprio alla scelta di Luigi Mastroianni, perché potrebbe toccare prima a Ivan. Se non fosse lunedì, comunque, sarebbe martedì. Anche la settimana scorsa sono stati questi i due giorni delle registrazioni delle altre scelte. In villa, sempre come fa sapere il Vicolo, non è successo nulla di particolare. Nessun colpo di scena come quelli che abbiamo visto con Teresa – suo papà che ha bocciato Andrea, per esempio – o che vedremo stasera con Lorenzo. Difficile quindi farsi un’idea di chi sarà la scelta di Luigi: Irene o Valentina, secondo voi?