Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni

Uomini e Donne, la nuova tronista è Giulia Cavaglia: a sorpresa? Magari no

Indovinate un po’? Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. “Non aspettava altro”, dirà qualcuno. “Il suo unico scopo era quello”, penseranno i più maligni. Checché se ne dica, Giulia è sul trono ed è pronta a mettersi in gioco e a fare il suo percorso. Molti avevano già previsto il suo ritorno nel Trono Classico con tanto di promozione da corteggiatrice a tronista. D’altronde è sempre così che funziona, quando una corteggiatrice abbastanza in gamba e che fa discutere non viene scelta dal tronista. E in effetti, Lorenzo Riccardi sembrava aver perso la testa per Giulia, ma alla fine il suo cuore ha urlato il nome di Claudia Dionigi.

Giulia Cavaglia tronista: la proposta dopo il confronto con Lorenzo e Claudia

Lorenzo e Claudia stanno felicemente insieme e sono stati ospiti oggi nella registrazione, ancora in corso, del Trono Classico. Le anticipazioni di Uomini e Donne presto riveleranno come è andato il confronto, a cui è stata presente anche Giulia. Ebbene, dopo il confronto a tre a distanza di quasi due settimane dalla scelta, è stato proposto alla torinese il trono. Lei manco a dirlo ha accettato al volo la proposta e si è subito seduta sulla poltrona rossa. Come avrà preso Lorenzo il tutto? Lo scopriremo, ma di sicuro non avrà avuto molto da recriminare. O forse sì, con la scusa che ha accettato il trono troppo presto? Questo e altri dettagli verranno rivelati più tardi con le anticipazioni – trovate qui tutti i dettagli del confronto e della proposta a Giulia! -. Per il momento, il sito WittyTv ha reso noto che la nuova tronista è Giulia Cavaglia.

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulia nuova tronista dopo Lorenzo

Finora è stato spiegato solo che la proposta è arrivata a sorpresa in studio, appunto dopo il confronto con Lorenzo e Claudia. Come abbiamo già scritto. C’è già una foto di Giulia Cavaglia tronista, ha in mano un mazzo di fiori e sorride al futuro, contenta dell’avventura che ha appena cominciato. Chissà se avrà parlato anche delle numerose critiche arrivate a lei e alla sua famiglia dopo la scelta. Ma sarà l’unica nuova tronista? Probabilmente no. Intanto prevediamo scintille con l’altra tronista, Angela Nasti. Stay tuned!