Lorenzo e Claudia, incidente in autostrada: l’ex tronista furioso, cosa è successo

Lorenzo e Claudia hanno avuto un incidente in autostrada: gli aggiornamenti

Piccolo incidente per Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne. O almeno possiamo immaginare sia piccolo, ma non conosciamo l’entità del danno riportato dall’auto. La coppia sta bene, anche se hanno riportato qualche danno dall’impatto. A confermare che non è successo nulla di particolarmente grave è il fatto che sia stato proprio Lorenzo a raccontare l’accaduto, tramite un paio di video su Instagram. Il suo è stato più che altro uno sfogo contro l’altro conducente. Lorenzo e Claudia dopo la scelta sono in viaggio forse verso Milano, dopo i giorni trascorsi tra Roma e Latina, dove vive la corteggiatrice. Il viaggio è stato sfortunatamente rovinato da questo incidente.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi furioso dopo l’incidente: lo sfogo

“Volevo ringraziare quel grandissimo… Lasciamo perdere, che mi ha tamponato in autostrada e si è fermato in un’area di sosta dicendomi risolviamo le cose in autogrill, stai tranquillo. E ha pensato bene alla prima uscita di andarsene”, così ha esordito Lorenzo su Instagram. Non ha raccontato come è andato l’incidente scendendo nei dettagli, anche perché non è così rilevante raccontarlo sui social network. Tuttavia potrebbe comunque decidere di approfondire più tardi, anche perché possiamo immaginare che in questo momento stiano arrivando alla coppia tantissimi messaggi da parte dei fan preoccupati. Come stanno Lorenzo e Claudia? Questo è ciò che più interessa sapere al momento, è chiaro.

Incidente in autostrada per Lorenzo e Claudia, ecco come sta la coppia

Inquadrando la sua dolce metà, Lorenzo ha detto: “A me fa male la schiena in una maniera impressionante. A lei non vi dico neanche”. Dunque qualche dolore dovuto all’impatto c’è. Il fatto che il responsabile, o presunto tale, se la sia data a gambe ha fatto infuriare l’ex tronista. “Comunque ti volevo ringraziare. Grazie mille”, ha detto a fine video rivolgendosi proprio a lui. Vi ricordiamo, comunque, che presto vedremo Claudia e Lorenzo ospiti a Uomini e Donne per il confronto imperdibile con Giulia!