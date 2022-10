Uomini e Donne, Maria sfotte Ida. Intanto, ex dama fa tutti a pezzi!

Mentre De Filippi prende in giro la Platano durante la puntata del 20 ottobre 2022, un’ex volto del Trono Over si scaglia contro tutti

A Uomini e Donne si accendono sempre più discussioni con protagoniste Ida Platano e Roberta Di Padua. Anche nella puntata di oggi le due dame sono al centro della scena, in particolare la parrucchiera bresciana. Quest’ultima ha ricevuto una dichiarazione d’amore da parte di Alessandro Vicinanza, il quale è stato spinto da Maria a svelare i suoi reali sentimenti. Le sue parole hanno deluso non poco Roberta, che da varie registrazioni dichiarava di avere il dubbio che il cavaliere fosse ancora interessato a Ida.

E Roberta aveva ragione. Alessandro ha palesato i suoi sentimenti a Ida, la quale oggi appare lusingata, ma anche molto indecisa. “Ale l’hai fatta proprio grossa. Per la prima volta ho pensato di far conoscere un ragazzo a mio figlio”, dichiara la Di Padua, che subito dopo lascia lo studio. A questo punto, l’attenzione finisce tutta su Ida e Alessandro. Gianni Sperti fa una domanda ben precisa a Maria: “In questi casi, se il sentimento è forte una persona dovrebbe insistere o rinunciare?”.

Maria inizia così a prendere in giro Ida a Uomini e Donne, facendo notare che è una persona che prima dice una cosa e poi un’altra. Questo dopo che la Platano ha assicurato di non essere più interessata ad Alessandro. Nonostante ciò, De Filippi non crede che Vicinanza debba rinunciare, anzi: “Dipende da chi hai davanti, secondo me”. Tina Cipollari dice la sua e Maria appoggia in pieno: “Con Ida insisterei perché quello che dice a pranzo non a cena”.

Ed ecco che ridendo, inaspettatamente, De Filippi prende in giro Ida sostenendo la versione di Tina: “Per questo lo dico! Però è vero Ida, ti fai trascinare dalle cose!”. La Platano ride e la conduttrice sprona Alessandro a chiederle di uscire. Vicinanza resta in silenzio e lo fa Gianni Sperti al suo posto. “Non lo so”, risponde inizialmente Ida, finendo poi per accettare a seguito della dura reazione di Claudio.

Chiaramente, il cavaliere che la parrucchiere sta conoscendo non è per nulla felice di vederla ridacchiare e ballare con Alessandro. Reagisce molto male e forse esagera anche. Questa sua reazione allontana Ida, che trova la scusante perfetta per accettare l’invito di Vicinanza. Infatti, le anticipazioni fanno sapere che tra loro riprende la conoscenza.

Tina, però, non capire il motivo per cui Ida abbia accettato di uscire con Alessandro per cena, quando sa già che non è più interessata. “Per non farlo piangere lì? Devi dargli il contentino?”, chiede l’opinionista. Questa volta, Maria non sostiene il discorso della Cipollari: “Ancora con questa opera di beneficienza?! Se uno non vuole uscire non ci esce”.

UeD, ex dama demolisce i protagonisti del Trono Over

L’ex dama che si espone è Veronica Ursida, la quale rilascia un’intervista per Tvpertutti. Innanzitutto, a detta sua, Roberta Di Padua avrebbe “calcolato perfettamente il fatto che uscendo con Davide (Donadei, ndr) sarebbe tornata in trasmissione”. La Ursida è convinta che la dama di Cassino abbia preso la palla al balzo uscendo con l’ex tronista e approdando poi in studio per un confronto con Chiara Rabbi.

“Per poi rimanere in trasmissione e fare sempre la prezzemolina delle varie coppie e situazioni. Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada. Niente, deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata!”

Ma Veronica Ursida non si ferma qui, anzi. L’ex dama attacca duramente anche Ida Platano.

“Anche a Ida non credo più, nella scorsa edizione era innamorata di quattro, era disperata, doveva uscire come coppia, non uscire come coppia, neanche lei sa nulla. Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile, diciamo così”

A detta dell’ex dama, Alessandro Vicinanza avrebbe compreso tutto e “interpretato il ‘gioco’ di questo quartetto”. Un quartetto, di cui fa parte anche Riccardo Guarnieri, “proprio pessimo” per Veronica. Proprio sul cavaliere tarantino ammette che si era ricreduta, per poi fare di nuovo un passo indietro. Avrebbe apprezzato se avesse preso coraggio e si fosse seduto alla corte di Federica Aversano.

“Penso comunque che stia con una dipendenza affettiva nei confronti di Ida. Stare entrambi nella stessa trasmissione non fa bene a nessuno dei due, soprattutto a lui. Secondo me Ida ormai ci marcia solo sulla situazione, lei non è reale”

Per quanto riguarda Armando Incarnato, altro protagonista del Trono Over, chiaramente la Ursida non esprime un’opinione positiva. A detta di Veronica, il cavaliere napoletano userebbe sempre lo stesso modus operandi, come fece ai tempi con lei. “Il più falso di tutti là in mezzo”, dichiara.

Ed ecco che alla domanda ‘tornereste nel programma se dovessi essere single’ Veronica parla di un conto in sospeso con Gianni Sperti e non solo.

“Se andassi adesso, penso che li farei fuori tutti (ride), metterei a tacere tutti quanti e li rimetterei proprio al loro posto. In primis a partire da Armando, poi Roberta e successivamente Gianni, c’è ancora qualche puntino da mettere con lui”

Attualmente, Veronica Ursida è fidanzata con Vito Fusco, ex di Miriana Trevisan.