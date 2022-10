Uomini e Donne, Maria ‘spietata’: Alessandro con le spalle al muro

Maria De Filippi a Uomini e Donne continua a puntare su Ida Platano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Infatti, sceglie di iniziare questa nuova puntata proprio con i tre protagonisti del Trono Over. Riccardo Guarnieri non finisce in mezzo agli scontri e ai confronti perché non è in studio. Questa volta, la padrona di casa mette Alessandro alle strette per portarlo a confessare cosa prova davvero nei confronti di Ida e Roberta. Più di uno, infatti, in studio è convinto che il giovane cavaliere non abbia smesso di pensare alla parrucchiera di Brescia.

Quando inizia la puntata, Maria fa notare l’assenza di Ida e Riccardo, chiedendo a Roberta e Alessandro cosa ne pensano. Già in questo modo, la padrona di casa mette alla prova Vicinanza, il quale però risponde con un ‘no’. Ed ecco che Ida entra in studio e Maria fa sapere che semplicemente è arrivata in ritardo. Si accendono vari battibecchi tra Alessandro e Gianni Sperti, che già avevano discusso nelle puntate precedenti. Nel frattempo, si torna a parlare dei dubbi che Roberta nutre sul cavaliere.

La Di Padua ammette di averne uno in particolare: Alessandro è ancora interessato a Ida? Di questo a UeD ne è convinta anche Maria! Infatti, la conduttrice prova in tutti i modi per portare Vicinanza a confessare ciò che prova davvero, mettendolo più volte con le spalle al muro. Anche Armando Incarnato, con le due domande, cerca di farlo esporre. Appare chiaro a tutti che c’è qualcosa che non quadra, insomma.

De Filippi resta, intanto, perplessa su un aspetto: sia con Ida che con Roberta, Alessandro parla spesso di rapporti intimi. “Ma che discorsi fai tu? Queste cose devono venire naturalmente, ma come ti vengono?”. Ecco che si accende un piccolo scontro tra Roberta e Ida, come si poteva immaginare. Di fronte al fastidio che la Di Padua dice di prova nel sentire sempre il nome di Ida uscire dalla bocca dei cavalieri con cui esce, la parrucchiera sbotta.

“Non vuoi venire con l’ombra di Ida? Non uscire con i miei ex, così non senti il nome Ida, se ti dà così fastidio”

Ma Roberta non se ne resta in silenzio, anzi: “Ti voglio dire che sono i tuoi ex che ci sono avvicinati a me! Che devo fare se ci piacciono gli stessi uomini?”. Sia Tina che Gianni fanno, però, notare che è normale che Ida finisca al centro dei loro discorsi, in quanto Alessandro l’ha conosciuta proprio dentro il programma. Maria non vuole andare oltre con questi discorsi, pretende la verità.

UeD, De Filippi mette alle strette Alessandro Vicinanza che confessa la verità

La conduttrice più volte a Vicinanza cosa prova per Roberta, ma lui continua a restare vago. A questo punto, De Filippi non ci sta e lo mette davvero alle strette: “Usciresti ora con Roberta?”. Alessandro appare titubante e sembra voler rispondere con un ‘sì’. La sua difficoltà nel rispondere a questa domanda convince tutti del fatto che non sarebbe affatto sicuro di lasciare il programma con la Di Padua.

Al contrario, la dama di Cassino assicura che conoscerebbe Vicinanza lontano dalle luci dei riflettori. Tra i telespettatori, però, molti non credono affatto che Roberta lascerebbe così il programma insieme ad Alessandro. Queen Mary ha ormai capito tutto e ha avuto le sue conferme. A questo punto, non le resta che essere diretta il più possibile con il cavaliere.

Ed ecco che Alessandro confessa che in questo momento non se la sentirebbe di uscire dal programma con Roberta. Secondo Tina Cipollari, il cavaliere avrebbe proprio sbagliato con i suoi gesti. Avrebbe, infatti, dovuto evitare di illudere la Di Padua inviandole 100 rose la scorsa settimana. De Filippi non si ferma e continua a puntare su Ida.

“Ti metti sempre in una situazione assurda. Scegli sempre donne che hanno situazioni familiari importanti. Ma se ti fossi trasferito a Brescia, a quest’ora magari saresti a casa di Ida”

Roberta Di Padua torna così a sedere al suo posto delusa per ciò che sta accadendo, anche perché ha più volte palesato il dubbio che nella sua testa ci fosse ancora Ida. Maria gli chiede esplicitamente di essere il più sincero possibile ora. Alessandro Vicinanza non riesce a trattenere le lacrime.

“Mi dispiace per una e per l’altra… Però se io ci penso… Dopo due mesi lei (Ida) decantava amore per un’altra persona. Io l’ho sempre guardata, lei lo sa”

A spiegare come stanno le cose ci pensa Maria De Filippi.

“Alessandro sei innamorato di Ida? A me sembra evidente che sia per Ida questo malessere. A lui dispiace aver deluso Roberta. Risponde così per non deludere, per questo si trova nei guai. Per una volta fai una cosa che hai voglia di fare. Vuoi riprovarci con Ida? Provaci! Fai quello che vuoi, sei grande. Ti dirà di no? Claudio ti dà uno sventolone? Amen! Chiedi scusa a Roberta, non hai commesso un reato. Adesso è solo arrabbiata”

Chiaramente Roberta non prende bene tutta la situazione, anzi. “Non ho parole, sono schifata! Mi hai presa proprio per il c..o. Non mi sono mai sbagliata”, dichiara furiosa la Di Padua. Intanto, al centro studio, Alessandro dichiara i suoi sentimenti a Ida:

“Provo un forte sentimento. Una forma d’amore e pure abbastanza accentuata”

Ida Platano, però, stronca il cavaliere ammettendo di non provare nulla per lui. Nonostante ciò, le anticipazioni fanno sapere che i due hanno iniziato a uscire di nuovo insieme! Non solo, Deianira Marzano su Instagram nelle scorse ore ha condiviso la segnalazione di un utente, che li ha beccati insieme in aeroporto.