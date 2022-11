Arriva il momento per Maria De Filippi a Uomini e Donne di svelare cosa pensa davvero di Ida Platano. La conduttrice, cercando di portare la parrucchiera bresciana a riflettere su quanto sta accadendo, esprime un concetto da applausi. Molti dei telespettatori credono che Queen Mary sia ormai stufa di ciò che sta accadendo in questi giorni. Nel frattempo, Roberta Di Padua continua a intromettersi cercando di ritagliarsi un posto centrale in studio.

Infatti, nel corso della puntata di UeD andata in onda ieri la dama di Cassino ha chiesto di poter ballare con Alessandro Vicinanza. La successiva domanda di Maria ha poi provocato il caos, con Ida che ha lasciato lo studio. Oggi la Di Padua continua a vestire i panni della provocatrice, quando secondo il pubblico potrebbe semplicemente iniziare da capo e avviare altre conoscenze.

Per una frequentazione di qualche settimana, Roberta non riesce proprio a farsi da parte e il pubblico è convinto che nei suoi pensieri ci sia solo Ida. Se così fosse, sarebbe molto triste, perché la Di Padua è una bella ragazza e anche molto intelligente. Oggi il pubblico rivede Ida e Roberta di nuovo una contro l’altra, tra urla e attacchi. Gianni Sperti mostra le sue perplessità sugli interventi della Di Padua.

“Tutto questo che sta succedendo è perché tu provi un interesse reale nei confronti di Alessandro? Ma il punto che io non capisco è l’incoerenza. Tu stai insinuando che lui è falso e quindi tu sei interessata a un uomo falso?”

Roberta non risponde a questa domanda, ma si limita a dire di essere certa del fatto che Vicinanza abbia scelto “la sedia” e non lei. A questo punto, la Di Padua afferma che il suo desiderio di avere delle risposte da Alessandro è abbastanza forte. Il motivo? Non riesce a capacitarsi del fatto che, dopo averle fatto importanti dichiarazioni, il cavaliere campano improvvisamente si sia detto innamorato di Ida. In effetti, Vicinanza avrebbe potuto evitare di esporsi così tanto con Roberta.

Tina Cipollari e Gianni Sperti invogliano così Roberta e Alessandro a parlare, con un ballo al centro studio. Inizialmente, Vicinanza chiede a Ida di ballare, ricevendo un ‘no’ come risposta. La dama bresciana è molto nervosa e addirittura consiglia al cavaliere di fare questo ballo con la Di Padua, contraddicendosi poco dopo.

UeD, Maria De Filippi perde la pazienza con Ida Platano

Alla fine, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ballano al centro studio, mentre Ida Platano si dirige dietro le quinte. Subito dopo, Armando Incarnato interviene per rimproverare il collega campano: non avrebbe dovuto ballare con la dama di Cassino. Ma ci pensa Maria a rispondere al cavaliere napoletano, a cui fa capire che questo ballo è servito per non passare più “mezz’ora” con Roberta che attacca entrambi e Ida che va in tilt.

Intanto, Alessandro raggiunge Ida, che appare furiosa. A questo punto, la Platano fa ritorno in studio e la De Filippi fa un quadro della situazione che rispecchia in parte il pensiero del pubblico. Infatti, la conduttrice – tra le tante cose – fa notare che la dama bresciana spesso pretende dagli altri, ma non mette in discussione se stessa.

“Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì se lui lo fa con Roberta! Ma se tu dichiari il contrario, lui come a saperlo? Tu dici ‘non ho voglia di vederti e di chiarire’ e ti aspetti che lui arriva? Non so se quello che Alessandro dice di provare per te corrisponda alla verità, ma tu non puoi pensare… A me sembra che lui abbia paura di muoversi, di quello che dice e di quello che fa. Ha paura delle tue reazioni! Ma che deve fare di più?”

Non finisce qui, perché Maria rivela che Riccardo Guarnieri vuole lasciare il programma. Il cavaliere tarantino ammette che ormai gli occhi di Ida sono cambiati. Vorrebbe avere un rapporto amichevole con lei e non vuole più litigare in studio. Non solo, è infastidito dal fatto che le dame con cui si rapporta sono sicure che sia ancora innamorato della Platano.

Ma i suoi fan non devono temere: le anticipazioni vedono Riccardo molto attivo nel programma! Inoltre, nei prossimi giorni andrà in onda la registrazione in cui Ida Platano e Alessandro hanno lasciato il dating show.

