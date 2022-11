Maria De Filippi agita lo studio di Uomini e Donne con il suo improvviso intervento. Inaspettatamente, la conduttrice genera un colpo di scena nel Trono Over, che vede sempre protagonisti Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. È chiaro che il programma in questa nuova edizione abbia puntato parecchio su questo triangolo amoroso, che in realtà oggi pare non esista già più. Nel corso della puntata di oggi, Queen Mary ha voluto mettere alla prova Alessandro, generando il caos. Dopo quanto accade, la padrona di casa appare con i sensi di colpa.

Facendo il punto della situazione, Roberta Di Padua manda a casa un cavaliere approdato nel programma per conoscerla. L’aspetto fisico del ragazzo non convince e non attrae la dama di Cassino, che torna così a sedere al suo posto. Qui ammette che vorrebbe ballare con una persona, ma è consapevole che riceverà un bel ‘no’. Ebbene, Roberta torna a stuzzicare Alessandro facendo il suo nome. “Allora voi cercate proprio rogna”, afferma furiosa Tina Cipollari. E, ovviamente, le parole della Di Padua generano una dura reazione di Ida.

A UeD Maria cerca così di vederci meglio, chiedendo a Vicinanza: “Balleresti con Roberta se non avessi paura della reazione di Ida?”. “Per cortesia sì”, risponde Alessandro, provocando la rabbia della Platano. La parrucchiera bresciana chiede alla De Filippi perché il cavaliere dovrebbe avere paura. A questo punto, la padrona di casa spiega il suo punto di vista, facendo un’analisi della situazione, con cui trova il sostegno dei telespettatori.

“Eh ma ce l’ha questa paura. Secondo me con Roberta ci ballerebbe, se non avesse paura di Ida, per il carattere che ha. Ida devi stare con un uomo che si modula su se stesso, sennò non lo conoscerai mai! Se è condizionato nei comportamenti, non lo conoscerai. Questa è l’unica cosa che garantisce la verità nei sentimenti, non la costrizione! Quando balla con Roberta è perché non vuole rimanere litigato”

Inoltre, Maria fa notare a Ida che Alessandro aveva avviato una conoscenza con Roberta perché effettivamente gli piaceva. La Platano, però, non sembra affatto convinta dalle parole della conduttrice, anzi. Gianni Sperti, intanto, non comprende il motivo per cui Vicinanza dovrebbe accettare di ballare con Roberta visto che la loro conoscenza si è chiusa proprio per volere di lui che si è detto innamorato della parrucchiera.

“Per lo stesso motivo per cui non racconta nello specifico cosa ha raccontato a Ida”, spiega De Filippi, riferendosi a quanto accaduto quando Alessandro ha lasciato lo studio in lacrime. Armando Incarnato, però, non crede che Alessandro debba sentirsi costretto a comportarsi in un certo modo con Ida: “Non è che si pensa sempre a se stessi, ci si mette nei panni dell’altro. Non c’entra lasciare liberi gli altri”.

Ma secondo Maria De Filippi ballare con Roberta per avere un chiarimento per Alessandro sarebbe naturale, perché lo farebbe in amicizia. Gianni continua, però, a opporsi all’idea della conduttrice: “Io non avrei voglia di ballare con Roberta, che ha rovinato la relazione con Ida”. A questo punto, la padrona di casa decide di spiegare cosa pensa invece della Di Padua. E forse anche questo causa la successiva reazione della Platano.

“Ma non è Roberta ad aver rovinato la loro relazione. Ha solo provato a dire che l’ha presa in giro, ha provato a difendere il suo comportamento. Ma cosa deve dire una che si mette al centro studio e gli chiede di uscire e quello gli dice no? Si può arrabbiare? Può reagire? Ida non deve trovare conferme dei sentimenti di Alessandro attraverso Roberta. Oggi ce l’ha la conferma, perché lui ha detto che non ci ballerebbe per non far arrabbiare Ida. Poi che Roberta ci provi non sono fatti di Ida!”

A tutto questo, la Di Padua aggiunge che, durante la sua conoscenza con Riccardo Guarnieri, più volte Ida ha fatto ciò che sta facendo lei oggi. Maria va avanti con la puntata cambiando completamente discorso, ovvero passando alle conoscenze di Lavinia Mauro. Proprio mentre la tronista parla, la conduttrice fa notare l’assenza di Ida in studio: “Scusa sono stata io a mettere in crisi… non volevo”.

Indubbiamente, la domanda di Maria ad Alessandro – ballerebbe con Roberta se non avesse paura di Ida – ha creato un bel subbuglio e lei ne è consapevole.

“Alessandro ma è colpa mia? Eh sì, perché la domanda l’ho fatta io. Adesso dobbiamo colpevolizzare lui? Quando faccio la domanda sapevo già la risposta. Lei ha sempre bisogno di conferme e in quello ha visto qualcosa di negativo. Alessandro per favore vai tu fuori, è in camerino che piange”

Nel frattempo, Roberta spiega il motivo per cui avrebbe ballato con Alessandro: voleva il confronto privato che non hanno avuto. Non solo, non crede che Vicinanza sia davvero innamorato di Ida. “Oggi non ci credo, magari usciranno insieme”, dichiara la Di Padua. E le anticipazioni di UeD annunciano proprio questo in questi giorni: l’uscita dal programma di Alessandro e Ida!