Alessandro Vicinanza non regge lo show di Ida Platano a Uomini e Donne. Urla, accuse e attacchi portano improvvisamente il cavaliere campano a lasciare lo studio, in lacrime. La parrucchiera bresciana, ancora una volta, si ritrova a discutere con Roberta Di Padua. Le due dame si confrontano animatamente sulle loro rispettive conoscenze con Alessandro, non arrivando ad alcun punto di svolta. Infatti, si resta sempre fermi allo stesso punto: cosa avrà mai detto Roberta a Vicinanza durante la loro frequentanzione?

C’è qualcosa che la Di Padua avrebbe rivelato ad Alessandro che oggi Ida tenta di portare in studio. Pare che Vicinanza, il quale ha di recente aperto le porte del suo sontuoso appartamento, abbia svelato alla parrucchiera alcuni racconti fatti da Roberta. In studio, però, il cavaliere non vuole raccontare nulla. Al contrario Ida lo sprona a parlare, portandolo a un punto limite. Non solo, la Platano ammette di avere dei grossi dubbi su Alessandro, convinta che durante la loro conoscenza Roberta non abbia fatto tutto da sola.

“Non parlo più, non dico più niente perché poi ti si peggiora la cosa. Mi hai fatto leggere la chat”, dichiara urlando Ida a UeD. La Platano non rivela nulla di più, ma chiede ad Alessandro di raccontare tutto quello che le ha raccontato in privato su Roberta. Questo modo di fare della parrucchiera siciliana spazientisce anche Maria De Filippi: “Oh Ida, dillo che finisce lì!”. A questo punto, ormai che ha portato il discorso in studio, basterebbe solo parlare.

“Ma perché mettete questa pulce nell’orecchio alle persone?”, chiede Tina Cipollari a Ida. Ma questi interventi non riescono a sbrogliare questa situazione che si è creata. Si inserisce nel discorso anche Gloria, la quale ha avuto una brevissima conoscenza con Alessandro e lo attacca duramente: “Sei uno zizzaniere, metti una contro l’altra”.

A questo punto, Ida Platano ammette di non avere più la certezza di voler uscire con Alessandro. Quest’ultimo, sempre più confuso di fronte ai numerosi attacchi, prende una decisione: lasciare il programma. “Io me ne vado”, afferma sicuro di sé, dirigendosi verso Maria. Vicinanza saluta la conduttrice e lascia lo studio, con Ida che tenta di fermarlo.

Tina ci tiene a fare una precisazione vedendolo in lacrime e provato: “È un bonaccione, non è malizioso”. Le telecamere seguono, intanto, Ida e Alessandro dietro le quinte. Vicinanza fa capire in lacrime di non essere in grado di sopportare tutto questo show.

“Io oggi me ne volevo andare. Tutto sto casino l’ho fatto per te! Io se devo dimostrarti il mio amore in questo modo, non voglio. Non voglio sputare veleno sulle persone. È pesante, perché io devo dimostrare delle cose che non c’entrano niente”

Maria De Filippi decide di lasciarli da soli e di passare ad altro. In studio cala il gelo, tutti in silenzio e nessuno sa più cosa dire dopo quanto accaduto. “Mamma mia che puntata”, esclama Tina, sconvolta.

UeD: Gemma riaccende la furia di Tina, anche se non direttamente

Gemma Galgani torna al centro studio e racconta di essersi scambiato il numero con Franco, il quale sta conoscendo anche Stefania. Nessuno, però, sembra credere all’interesse che il cavaliere dice di provare nei confronti di entrambi. Inizialmente si esprime Gianni Sperti, che si dice convinto di questo, seguito da Armando Incarnato. A ribellarsi è, però, Tina Cipollari. L’opinionista attacca duramente Franco.

“Vergognati, nessuno ci crede che sei interessato a loro”, urla Tina. Dopo di che, Maria chiede a Gemma se dopo tutto questo caos è ancora intenzionata a uscire a cena con il cavaliere. La dama torinese risponde, anche se abbastanza titubante, di sì. “Sei una donna senza scrupoli, ma tu la dignità sai che vuol dire? Ti comporti così per uscire con uno stracco di uomo”, attacca la Cipollari. Fatto sta che la Galgani vuole vederci chiaro.