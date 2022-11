Altro sabato, altra registrazione di Uomini e Donne. A svelare ciò che è avvenuto il 5 novembre negli studi Elios di Roma ci ha pensato il sempre puntuale profilo Instagram UominieDonneClassicoeOver. Dinamiche movimentate sia per quel che riguarda il Trono Classico sia per quel che concerne il Trono Over.

Il tronista Federico Nicotera è uscito con la giovane Carola in esterna. I due hanno mostrato ancora una volta di aver trovato un buon feeling; la conoscenza procede sui binari giusti e promette bene. Ed è proprio per questo che in studio Alice si è arrabbiata non poco tanto da uscire da lasciare la sua postazione. Federico l’ha seguita, ha discusso con lei e alla fine l’ha convinta a risedersi al suo posto.

Secondo Alice, Carola sarà la scelta. Per questo motivo ha abbandonato lo studio. Federico poi avrebbe voluto ballare con Carola, ma lei si è rifiutata perché ha rincorso Alice.

Lavinia Mauro ha scelto di fare un’esterna con Alessio Campoli. Anche in questo caso la conoscenza sta proseguendo con pochi intoppi (Francesco era presente). L’altro Alessio ha però sostenuto che Campoli non è realmente interessato alla tronista. Spazio quindi a Federico Dainese che ha optato per un’esterna con Elena, una nuova corteggiatrice.

Spostandosi sulle vicende relative al vulcanico Trono Over, Biagio è uscito con la dama Silvia, portandola a cena. Come è andata? Pare molto bene, tanto che è scattato un bacio.

Riccardo Guarnieri è uscito con Gloria. Pure questa situazione pare avere portato a sviluppi concreti; infatti il pugliese e la donna hanno raccontato di aver dormito insieme. Successivamente però Riccardo ha voluto vedere Roberta. Gianni Sperti ha attaccato a muso duro sia Guarnieri sia la Di Padua.

Maria De Filippi ha poi invitato Riccardo a raccontare cosa sia successo e perché viva tutto sembra in maniera nervosa (dopo gli attacchi di Gianni). In particolare la conduttrice ha chiesto se tale comportamento non sia frutto di un rimorso per aver lasciato andar via Ida Platano. Il cavaliere ha ribadito che con la bresciana è un capitolo chiuso e ha ringraziato Roberta per avergli fatto vedere tante cose di Ida sotto un’altra prospettiva.

Uomini e Donne, l’abbandono di Federica Aversano

Guardando alla registrazione di venerdì 4 novembre, da segnalare l’addio al programma della tronista Federica Aversano. La single campana, dopo vari ragionamenti e ripensamenti, ha deciso di lasciare UeD in quanto non è riuscita a trovare sintonia con nessuno dei corteggiatori sbarcati nella trasmissione timonata da Maria De Filippi.

La giovane ha confidato di essere arrivata alla conclusione di non essere ancora pronta per vivere un’esperienza sentimentale seria. Già nei giorni scorsi, la ragazza aveva manifestato insofferenza circa il suo ruolo. Una crisi che era culminata con un pianto amaro.