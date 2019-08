Uomini e Donne, Manuel Galiano spunta con una mora dopo Giulia: video

Uomini e Donne, Manuel Galiano si consola dopo la fine della love story con Giulia: l’ex corteggiatore al fianco di una mora

Ormai digerito il naufragio della love story con Giulia Cavaglià, Manuel Galiano sembra aver voltato del tutto pagina. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, attualmente in vacanza sulle spiagge sarde nei pressi di San Teodoro, è stato beccato in atteggiamenti assai affettuosi al fianco di una ragazza mora. A testimoniarlo un video pubblicato dal profilo Instagram GossipeTvOfficial dove si vede il giovane e la mora molto vicini, con tanto di manina che si intreccia. Chissà se si tratta soltanto di un flirt estivo o se ci sono i presupposti di un qualcosa di più serio. Oppure che sia soltanto un’amicizia molto stretta?

In molti fan del programma sperano di vedere Manuel sul Trono a settembre. Ciò sarebbe possibile solo se Galiano fosse single e ragazza mora ‘permettendo’. Sul flirt, vero o presunto, se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni. Nel frattempo il gossip continua a braccare anche la sua ex Giulia Cavaglià. Negli scorsi giorni alcuni spifferi hanno sussurrato che l’ex tronista si sarebbe abbandonata a baci e coccole con un uomo misterioso durante la vacanza trascorsa in Grecia, sull’isola di Mykonos. D’altra parte sia Manuel sia la Cavaglià, fino a prova contraria, sono attualmente single e un po’ di divertimento non farebbe certo male. Anzi, viva la gioventù.

Uomini e Donne, la faida intestina al programma e la fine della love story di Manuel e Giulia

La rottura tra Giulia e Manuel non è passata inosservata. Infatti, il naufragio della love story ha fatto molto rumore tanto che la redazione di Uomini e Donne è intervenuta direttamente sulla vicenda, organizzando un’intervista in cui i due hanno dato la loro versione dei fatti. Versione non proprio combaciante che ha scatenato ulteriori polemiche. A proposito di polemiche: il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, in questi giorni è al centro di un polverone mediatico scatenato da due ex dello show: Mario Serpa e Teresa Cilia. Entrambi, senza troppi giri di parole, hanno dichiarato ‘guerra’ all’autrice, parlando di comportamenti poco trasparenti da parte sua. Finora Raffaella ha ribattuto colpo su colpo, trovando sostegno in altri ex protagonisti del programma coma Giulia De Lellis, Karina Cascella, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella.