Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià: baci e coccole a Mykonos, gossip

Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià: baci e coccole a Mykonos. Il ‘torrido’ gossip dalla Grecia

Giulia Cavaglià, tornata single da qualche settimana dopo il rapido naufragio della love story con Manuel Galiano, sta trascorrendo delle movimentate vacanze a Mykonos. Ed è proprio dall’isola greca che giunge l’indiscrezione di un suo incontro assai intimo. Coccole e baci con un uomo misterioso: questo narra il blog Isa e Chia che, ricevuta la soffiata da una talpa, ha diffuso il gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne. Oltre al ‘sussurro rosa’, il blog ha pubblicato anche delle foto della serata bollente che la Cavaglià avrebbe passato con questo ‘arcano’ ragazzo.

“Ho avvistato Giulia Cavaglià in un locale a Paros (Mykonos, ndr) che si baciava con un ragazzo (sembrerebbe lo stesso apparso nelle sue storie)”. Questo l’incipit della soffiata pubblicata da Isa e Chia. Soffiata che poi prosegue, con tanto di dettagli: “Vi racconto meglio: con delle mie amiche abbiamo conosciuto questo ragazzo torinese che lavorava in uno stabilimento di Paros, e abbiamo trascorso con lui la serata di venerdì. Lui ci ha lasciato il suo numero e ci ha dato appuntamento per vederci sabato sera in una discoteca, il Dubliner, in cui si è presentato da solo proprio con Giulia”. Finita qui? No. L’indiscrezione si fa ancor più interessante.

Uomini e Donne News, lo spiffero e i dettagli: “Sono stati insieme tutta la sera a baciarsi appassionatamente sui divanetti”

“Sono stati insieme tutta la sera a baciarsi appassionatamente sui divanetti, degli approcci molto fisici diciamo, ma poi lei l’ha mollato lì. Abbiamo conosciuto anche un’altra ragazza che ha provato a fargli una foto, ma Giulia si è arrabbiata tantissimo e gliel’ha fatta eliminare. A quanto pare non voleva farsi vedere con questo ragazzo!”. Chi è l’uomo del mistero? Al momento la Cavaglià non ha né smentito né confermato il flirt. Intanto la vicenda Galiano, dopo le relative polemiche scaturite dalla rottura e l’intervista chiarificatrice alla redazione di Uomini e Donne, è del tutto archiviata.