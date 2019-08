Uomini e Donne oggi: Giulia De Lellis difende la Mennoia e il programma

Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia e Uomini e Donne. Ecco le sue parole

Oramai lo sapete, il programma Uomini e Donne insieme ai suoi autori è finito in una grossa bufera. È oramai una settimana che si è innescata questa guerra infinita tra alcuni ex protagonisti e coloro che stanno dietro le quinte del programma, tra cui anche gli opinionisti. Insomma, una tempesta che sta coinvolgendo proprio tutti e non sta risparmiando nessuno. Oggi, però, Giulia De Lellis si è voluta esprimere sulla vicenda ovviamente a favore del programma di Maria De Filippi e di Raffaella Mennoia, oggetto di tantissimi attacchi specialmente social. L’amatissima influencer e famosa ex corteggiatrice non ha fatto altro che spendere belle parole per l’autrice e per coloro che lavorano per il programma. Beh, diversamente non poteva essere visto che Giulia ha sempre mostrato di avere un ottimo rapporto con loro.

“Non credete a queste cose”, l’appello di Giulia De Lellis

Tramite le sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha voluto dire la sua opinione ed ha fatto un appello molto importante. Scopriamo insieme cosa ha detto: “Comunque ragazzi inevitabilmente mi sta capitando di vedere e sentire cose orrende su persone ma soprattutto su un programma che a me ha cambiato la vita. E vi posso assicurare che io ho avuto zero raccomandazioni e zero tutto. Per favore non credete a queste cose. Io non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che mi hanno cambiato la vita all’interno di quel programma e che tutt’oggi ne fanno parte. Mi fa veramente sorridere quando sento queste cose quindi, sorrideteci anche voi e non state dietro a queste cose perché sono cose stupide. Le cose che contano sono altre, anzi, sono loro che hanno regalato l’amore a tantissime persone, sono loro che si sono presi cura di tantissimi ragazzi e sono sempre loro che ci hanno dato un futuro diverso”.

“Raffaella è una donna straordinaria”, Giulia De Lellis difende la Mennoia

Infine, la fidanzata di Andrea Iannone ha difeso in particolare Raffaella Mennoia e tutti gli autori del programma: “Vi dicevo davvero basta perdere tempo dietro queste cav*late. Raffi è straordinaria e tutto il team di Uomini e Donne, per me che ne ho fatto parte e per tutti quei ragazzi che potete vedere con i vostri occhi quello che sono andati a vivere e stanno vivendo tutt’ora la bellezza di quel programma. Quindi, basta parlare di queste cav*late”. Giulia infine ha salutato tutti dicendo che stava correndo al compleanno della sua Matilde. Oggi per la bella influencer è una giornata davvero speciale perché oltre alla sua nipotina compie gli anni anche il suo fidanzato al quale ha dedicato una bellissima dedica.