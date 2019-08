Giulia De Lellis, Iannone fa il compleanno: lei è lontana ma lo sorprende

Giulia De Lellis fa una sorpresa ad Andrea Iannone per il suo compleanno e poi condivide un romantico messaggio

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Oggi il pilota motociclistico fa il compleanno, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non potrà essere al suo fianco. La data di questo evento coincide, infatti, con il giorno del compleanno della nipote Matilde, figlia di sua sorella Veronica. Pertanto, Giulia, impegnata nell’organizzazione della festa della piccola, non è vicina al suo Iannone. Nonostante ciò, riserva per lui un importante messaggio, ma anche una bellissima sorpresa. Proprio quando è scattata la mezzanotte, la De Lellis ha fatto in modo che Andrea spegnesse la candelina per il suo compleanno e che ricevesse una sua lettera. Non solo, Giulia scrive un lungo post di auguri sul suo profilo di Instagram. Non c’è nessun posto al mondo dove la De Lellis vorrebbe essere, se non tra le sue braccia. Così, dichiara il suo grande amore all’ex fidanzato di Belen Rodriguez. In questi minuti, scrive un messaggio ancora più profondo. Parole molto importanti quelle che l’ex corteggiatrice riserva alla sua dolce metà.

Giulia De Lellis lontana dal suo Iannone: “Non c’è nessun posto al mondo dove vorrei essere”

“Chissà se mi perdonerai mai. Lontani ma vicini”, inizia così la lettera che Giulia ha fatto trovare al suo Andrea a mezzanotte. “Non c’è nessun posto al mondo dove vorrei essere, se non tra le tue braccia. Ti amo, buon compleanno, tua”, conclude la De Lellis nella lettera. A condividere la sorpresa ci ha pensato Iannone, attraverso alcuni video sulle sue Stories di Instagram. Ed ecco che ora l’ex di Andrea Damante condivide pubblicamente un profondo messaggio di auguri alla sua dolce metà. Non hanno molte foto, spiega Giulia, ma tanti momenti trascorsi insieme. “Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola. La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare”, scrive la De Lellis a cuore aperto, ma non è tutto. “Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore. Ecco cosa siamo io e lui: bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più”, continua Giulia.

Giulia De Lellis si lascia andare a un romantico messaggio per augurare al suo Andrea un buon compleanno

Giulia ammette di non aver ancora raccontato molto della sua storia con Iannone e poi confessa: “Ma lui è troppe cose. Più di tutto è meraviglia, la mia”. Ogni giorno la fa innamorare di qualcosa di nuovo, di qualche dettaglio come uno sguardo, un sorriso o una smorfia. “Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio! #iloveyoutothemoonandback”, conclude Giulia. Un messaggio molto importante quello condiviso da Giulia per il suo Andrea. Tra loro sembra essere nato davvero un grande amore!