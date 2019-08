Giulia De Lellis e Andrea Iannone, il particolare che non sfugge: “Lui presente”

Andrea Iannone e Giulia De Lellis, una storia d’amore seguitissima

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono seguitissimi da quando si sono messi insieme e questo nonostante i fan di lei tifassero in modo sfegatato per la sua storia con Andrea Damante, di cui sicuramente Giulia parlerà nel suo primo libro e che, a quanto pare, riserverà non poche sorprese ai più appassionati di gossip. Iannone e Giulia sono felici assieme, ci sembrano vivere questo periodo con estrema tranquillità, e nelle storie che pubblicano entrambi su Instagram paiono davvero soddisfatti delle proprie vite e di questo percorso di vita che stanno condividendo; a notarlo è stata anche Karina Cascella che sempre su Instagram ha dato la sua opinione su questa chiacchieratissima coppia.

Le parole di Karina Cascella su Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Dopo aver spiegato perché si sta assentando in questo periodo Karina ha speso belle parole nei confronti di Giulia e Iannone: “Sono tanto carini insieme – queste le sue parole –. Lui mi sembra così dolce e presente con lei”. La Cascella insomma promuove a pieno questa coppia che all’inizio ha fatto molto discutere, e lo fa senza mezzi termini parlando benissimo proprio di Iannone che molti non vedevano per niente bene accanto alla De Lellis. Non sappiamo se i due dureranno ma al momento ci sembra che tutto vada a gonfie vele e che l’attrazione e l’affinità siano palpabili. E comunque avremo modo di conoscerli meglio molto presto.

Giulia e Andrea a Temptation Island Vip 2?

Si fanno sempre più insistenti infatti le voci di corridoio che vogliono Giulia e Andrea Iannone a Temptation Island Vip 2, che ha già le sue prime coppie: si tratta di pettegolezzi da niente o di gossip che sarà confermato e che renderebbe davvero accattivante l’edizione Vip del reality show dell’estate? Non ci resta che scoprirlo, anche se, almeno per quanto ci riguarda, le possibilità sono altissime: perché la redazione dovrebbe rinunciare a questa coppia? E soprattutto perché Iannone e Giulia dovrebbero rinunciare a un reality così seguito?