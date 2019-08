Uomini e Donne, Karina assente da Instagram: “Come mai?”, la confessione

Karina Cascella, la carriera da opinionista dopo Uomini e Donne

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne di anni e anni fa Karina Cascella sta avendo parecchio successo come opinionista, visto che è quasi sempre ospitata da Barbara d’Urso e in molti vorrebbero che rivestisse questo ruolo anche in altri reality show; al momento sembra che a nessuno sia venuto in mente di proporglielo, e almeno a nostro avviso si tratta di un errore madornale perché la Cascella sa cosa dice e quando dirlo. Dite che a qualcuno verrà qualche idea di questo tipo? Lei ha ammesso più volte che le piacerebbe fare l’opinionista in qualche reality targato Mediaset, quindi glielo auguriamo, e lo auguriamo anche a noi per tutto quello che potremmo vedere. Ma perché siamo qui a parlarvi di Karina nel bel mezzo di questa caldissima estate?

Uomini e Donne, Karina Cascella lontana da Instagram: la spiegazione

La Cascella si è assentata un po’ da Instagram, nel senso che non posta più storie con la stessa frequenza di un tempo. “Come mai – le ha infatti chiesto un follower – non posti più tante storie come prima?”. La risposta di Karina è stata chiarissima, ed è anche altrettanto condivisibile: “Ci sono periodi – queste le sue parole – in cui ‘stacco’ un pochino perché sento proprio il bisogno di vivere senza stare troppo dietro il cell… Amo i social e menomale che ci sono! Però ti dico anche che quando vedo quelli che si postano dalla mattina a colazione, al risveglio lento, alla faccia che si lavano in bagno, a pranzo, merenda, cena, dopo cena, e al bagno pure! Dico bah ma davvero poi non hanno mal di testa la sera?”. Una frecciatina neanche tanto velata insomma ai tanti che ormai usano Instagram come un diario di bordo in modo assolutamente scriteriato.

Karina nella nuova stagione televisiva: ritorno nei salotti di Barbara d’Urso?

Al momento non sappiamo con certezza quali siano i progetti televisivi della Cascella, anche se diamo quasi per scontato che tornerà dalla d’Urso nei suoi ormai numerosissimi salotti, e questo per la gioia dei suoi fan che su Instagram le hanno mostrato tutto il loro affetto nell’ultima sessione di domande e risposte che ha pubblicato. “Non vedo l’ora di rivederti in TV – queste le parole di un follower – sei l’unica vera in mezzo a tanti falsi”. “Grazie – questa la risposta dell’opinionista –. Ma non sono l’unica, te l’assicuro”. Lontana da Instagram ma a quanto pare sempre presente nel cuore di chi la sostiene.