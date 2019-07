Giulia De Lellis, sfogo libro: “Morto che non ti sei mai pianta”, parla anche Iannone

Andrea Iannone e Giulia De Lellis felici insieme

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono sempre più affiatati e felici assieme, e questo nonostante tutti credessero che lei, all’epoca innamoratissima di Andrea Damante, non sarebbe riuscita a innamorarsi di nuovo facilmente dopo la storia nata a Uomini e Donne. Non sappiamo se Iannone e Giulia dureranno a lungo e se staranno insieme per sempre ma è certo che per ora condividono tutto, e i fan lo sanno bene, visto che entrambi pubblicano continuamente storie su Instagram per mostrare i momenti più belli delle proprie giornate, i traguardi raggiunti e molto altro ancora. Come ha fatto proprio Giulia recentemente parlando del suo libro Le corna stanno bene su tutto.

Il libro di Giulia De Lellis: com’è nata l’idea di Le corna stanno bene su tutto

La De Lellis ha raccontato com’è nata l’idea di scrivere un libro e del suo incontro con lo staff Mondadori: “Ho scritto un libro, ragazzi! Non l’ho scritto da sola […] però di base ho raccontato una storia, una storia particolare […] La cosa scioccante è stata quando io ho ricevuto la chiamata da Mondadori. Mi convocano – così inizia il racconto – in agenzia mi siedo… ‘Giulia, vuoi scrivere un libro?’. C’è stata una polemica che Giulia De Lellis ha letto due libri nella sua vita, e non me ne vergogno, lo sapete… ve l’ho sempre detto… però insomma Mondadori che viene da me con gioia ed entusiasmo a farmi questa proposta… rimangio scioccata!”.

Giulia aveva rifiutato, ecco come si è convinta

Inizialmente Giulia aveva rifiutato la proposta perché non se la sentiva di mettere in piazza i propri sentimenti; dopo però una persona sembra averle ha fatto cambiare idea: “Dopo qualche mese sono tornati… ‘Giulia facciamo un libro? Dai, proviamoci!’. Tematica sempre quella… allora sai che c’è? Vado da una persona, gliene parlo e questa persona mi fa una discorso che dà vita tutto questo […] Sono andata da una persona che attualmente è molto importante per me! Raramente io prendo consigli perché sono un po’ testarda e faccio sempre un po’ di testa mia… Questa persona mi fa: ‘Giulia, fallo! Perché innanzitutto è giusto che tu ti pianga un morto che non ti sei mai pianta’. In effetti Giulia non ha parlato per niente del tanto chiacchierato tradimento che riempì invece migliaia di blog quando si seppero i fatti.

Lo sfogo di Giulia: “Non mi sono mai soffermata su determinate cose”

“Non mi sono mai soffermata – ha confessato Giulia – su determinate cose che in realtà quando succedono è giusto viversele. ‘E soprattutto’, mi ha detto, ‘scrivendo questa storia potresti aiutare ed essere di compagnia a delle ragazze, a delle persone che in questi momenti stanno vivendo quello che in passato hai vissuto tu’, e quindi mi sono un po’ detta… Ma alla fine parlo di un sacco di cose futili con loro, a volte affrontiamo delle tematiche un po’ più delicate, ma nulla che principalmente mi tocca, che mi ha toccato o che mi ha cambiata. Ho pensato che potesse essere interessante condividere con voi una parentesi della mia vita molto importante, molto toccante, e magari qualcuna di voi si ritroverà in questa parentesi! Alla fine è venuta fuori una fi…ta! Non vedo l’ora di raccontarvi anche il resto!”.

Giulia, il libro commentato da Andrea Iannone

Il libro è piaciuto molto anche ad Andrea Iannone che si è espresso prima che Giulia iniziasse a raccontare la storia del libro ai fan: “In anteprima – queste le sue parole – anche letto! Letto, letto, ragazzi! Bello – ha poi continuato – perché lo ha scritto a mano, io ho letto tutti i suoi appunti, e quindi è una cosa molto bella e originale; non credevo avesse questo genio, sinceramente… Ha un’inventiva veramente imbarazzante!”. Staremo a vedere come sarà questo libro: l’uscita non è ancora vicinissima – parliamo del 17 settembre 2019 – ma un mese è mezzo, soprattutto d’estate, passa subito.