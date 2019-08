Uomini e Donne News, faida. Lorenzo Riccardi testimonia sulla Mennoia

Uomini e Donne News, Lorenzo Riccardi: testimonianza su Raffaella Mennoia. L’ex tronista interviene nella faida scatenatasi attorno al programma

Il clima attorno a Uomini e Donne è più caldo e arroventato che mai. E non perché l’estate incalza e le temperature aumentano, ma perché Teresa Cilia e Mario Serpa hanno ingaggiato una vera e propria lotta contro Raffaella Mennoia e, di ‘striscio’, contro Gianni Sperti. Oggi ha parlato anche Lorenzo Riccardi, ex tronista della scorsa stagione che ha scelto Claudia Dionigi, ragazza con cui tutt’ora condivide una romantica love story. Il ‘Cobra’ si è schierato apertamente dalla parte dell’autrice e della redazione della trasmissione, testimoniando come la sua avventura nello show sia stata costellata di ottime impressioni e squisiti rapporti umani.

“Non me ne frega niente di chi ha parlato e di chi dice cosa” esordisce Lorenzo tra le sue Instagram Stories. “Però – aggiunge – ci tenevo a spendere una buona parola per il programma che mi ha permesso di innamorarmi e per la gente che ci lavora dentro, perché a quanto pare c’è chi non ha apprezzato il lavoro e tutte le notti in bianco che si sono fatte queste persone per noi”. L’ex tronista a questo punto entra nel dettaglio: “La redazione di Uomini e Donne penso che non ce l’ha nessun programma, senza nulla togliere ad altri. Sono persone fantastiche, sono persone che non sanno che cosa è il giorno di Natale, Santo Stefano – io stesso vedevo che preparavano le esterne. Non sanno cos’è il giorno di capodanno, non sanno minimamente le feste dove stanno di casa.” Spazio quindi alla Mennoia.

Uomini e Donne News: “Per quanto riguarda Lorenzo e Claudia, Raffaella è una gran donna”

Riccardi sottolinea di aver mantenuto un ottimo rapporto con tutti quelli della redazione e rimarca come siano, ancor’oggi, molto disponibili con lui per qualsiasi cosa. “La stessa Raffaella Mennoia la chiamo e mi risponde, nonostante abbia un sacco di cose da fare”. Sull’autrice aggiunge che ma gli ha rivolto “una parola irrispettosa”, ma anzi che ha sempre avuto “grandi consigli”. “Per quanto riguarda Lorenzo e Claudia, è una gran donna”, chiosa. Poi, con amarezza, si dice dispiaciuto per la polemica che sta screditando il programma e assicura che ciò che succede a telecamere accese non è costruito: “Davvero ti può far innamorare, la gente che ci lavora dentro, per me e Claudia, è una famiglia”. Infine altro zucchero per la Mennoia: “Sei una grandissima donna”. Nel frattempo prosegue la diatriba scatenata da Teresa Cilia e Mario Serpa.