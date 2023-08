Uomini e Donne, mannaia di Pier Silvio? Scoop tra ritorni e cacciate

Da tempo si parla di cambiamenti a Uomini e Donne dopo la linea imposta da Pier Silvio Berlusconi per i programmi Mediaset. Cosa accadrà nel parterre del Trono Over? L’attenzione ricade su cavalieri e dame, coloro che riescono da anni a intrattenere il pubblico di Canale 5. Spesso si lasciano andare a momenti di forte tensione ed è anche capitato di vedere, in particolare, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri protagonisti di accese liti nello studio.

Durante la passata edizione del dating show, alcune scene legate a uno scontro tra i due cavalieri non sono state mandate in onda. Per evitare di affidarsi sempre alle censure, Maria De Filippi dovrà dire addio ai due volti a cui è tanto affezionata? Questa l’indiscrezione lanciata da Blasting News, secondo cui la partecipazione sia di Riccardo che di Armando sarebbe a rischio. C’è da dire che ‘Queen Mary’ dovrebbe avere maggiore libertà nella gestione dei suoi programmi.

Pare che proprio lei stia consigliando, insieme a Silvia Toffanin, Pier Silvio. Dunque, avrebbe tutta la fiducia dell’amministratore delegato della Mediaset, come tra l’altro hanno dimostrato negli ultimi tempi, durante il funerale di Maurizio Costanzo e poi in quello di Silvio Berlusconi. Allo stesso tempo, Maria dovrà comunque rispettare la decisione di Pier Silvio di evitare il trash nei vari programmi.

Ciò che è certo è che Tina Cipollari sarà a Uomini e Donne, al contrario di ciò che molti pensavano. Si era ipotizzato che l’opinionista fosse stata ‘fatta fuori’ proprio per rispettare le linee anti-trash. Invece, Tina sarà ancora un volto protagonista del dating show, insieme a Gianni Sperti. Ma qualcun altro li affiancherà?

Da tempo si parla della possibilità di vedere Ida Platano di nuovo nel programma di Canale 5. L’ex dama si sta godendo la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza, dunque l’unico modo per farla tornare nel dating show dovrebbe esserle affidato un altro ruolo. Già lo scorso anno circolava la voce che Ida sarebbe diventata una nuova opinionista, a fianco di Tina, Gianni e Tinì.

Tale indiscrezione non ha poi rispecchiato la realtà dei fatti. Infatti, la Platano non ha mai assunto questo ruolo e lo scoop si è rivelato falso. Potrà accadere nella nuova stagione? In questi giorni si parla nuovamente di questa eventualità. Ma sembra alquanto improbabile che questo possa succedere davvero. Nonostante questo, niente deve essere escluso. Dunque, non resta che attendere le prime registrazioni della nuova edizione per scoprire quali novità e conferme avranno riservato al pubblico la redazione e Maria De Filippi.