Maria De Filippi: cos’ha fatto dopo i funerali di Berlusconi (foto)

Ormai manca poco alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island, fissata per lunedì 26 giugno. Il reality show dei sentimenti di Maria De Filippi andrà in onda come sempre su Canale 5, sarà condotto da Filippo Bisciglia e i fan della trasmissione sono in trepidante attesa. Nelle ultime ore sono già state rese pubbliche le prime due coppie che parteciperanno al programma: quella formata da Gabriela e Giuseppe, fidanzati da 7 anni, e quella composta da Alessia e Davide, insieme da ben 11 anni. Tutto è pronto per il grande inizio e oggi anche Maria De Filippi è finalmente sbarcata in Sardegna.

Maria De Filippi avvistata in Sardegna

È passato solamente un giorno dalla cerimonia per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, tenutasi ieri 14 giugno nel Duomo di Milano, e Maria De Filippi è già tornata al lavoro. La celebre conduttrice di Mediaset ha seguito alla lettera la richiesta che ieri Pier Silvio Berlusconi aveva avanzato rivolgendosi a tutti i dipendenti di Mediaset. Il secondogenito dell’ex premier aveva infatti intimato a tutti coloro che lavorano nella Rete del Biscione di tornare a lavorare come prima e di farlo in memoria del compianto padre: “Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita” aveva affermato l’amministratore delegato di Mediaset.

Detto, fatto. Maria De Filippi è sbarcata oggi in Sardegna dove sta preparando la nuova edizione del reality dei sentimenti di Canale 5, smentendo anche le voci che sono circolate sul web circa una malattia che l’avrebbe colpita. La conduttrice pare stare bene e, mentre solo poche ore fa era seduta accanto alla compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, per darle conforto al funerale dell’ex premier, ora la De Filippi è stata vista intenta a rilassarsi in spiaggia in compagnia del bull terrier Stafforddshire Saki di proprietà di Alessio Sakara, campione mondiale di MMA, e Raffaella Mennoia, la collaboratrice della De Filippi nonché curatrice di Temptation Island.

Quando tornerà Uomini e Donne?

Parlando di Maria De Filippi è impossibile non pensare a Uomini e Donne. Stando a quanto affermato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram pare essere già stata decisa la data di inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. In particolare il primo appuntamento in studio sarebbe stato fissato per l’ultima settimana di agosto, quindi alla fine dell’estate come da tradizione ormai.

Ma non è tutto: a quanto pare è stata anche rivelata la data di inizio della messa in onda della trasmissione e si tratterebbe di lunedì 18 settembre. Alcune novità riguarderebbero poi l’abolizione definitiva delle regole stabilite nel periodo del Covid-19: non vedremo più mascherine e divisori in studio. Si spera che la stessa cosa valga anche per il pubblico e che possa tornare numeroso come prima della pandemia.