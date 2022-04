Uomini e Donne, Karina Cascella stronca Ida Platano: l’amara accusa

Ida Platano sta attirando non poche critiche a Uomini e Donne. La sua presenza nel programma di Maria De Filippi non è apprezzata, come un tempo, da molti telespettatori. Tina Cipollari coglie ogni occasione per attaccarla e, probabilmente, se ci fosse stata Karina Cascella avrebbe appoggiato il suo pensiero. L’ex opinionista del dating show di Canale 5 sembra non avere un bel pensiero sulla parrucchiera di Brescia, per quanto riguarda il suo percorso sotto le luci dei riflettori. Qualcuno oggi mette in dubbio la volontà di Ida di trovare un uomo nel programma e lasciare quella sediolina rossa del parterre.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri non ha giovato alla sua figura, anzi ha ancora di più insospettito Tina, che ora pare avere le idee più chiare. C’è chi è ormai convinto che entrambi non siano disposti a lasciare le telecamere per amore. Dopo tanti anni trascorsi nello show avrebbero dovuto farsi due domande, secondo Karina Cascella. Su Instagram capita che l’opinionista riceva domande riguardanti ciò che accade nel programma. Questa volta, arriva quella su Ida Platano.

“Ida per carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai”

Non finisce qui l’attacco di Karina verso Ida. La permanenza della Platano a UeD sta generando non solo commenti positivi, ma anche negativi. Ultimamente, proprio lei è finita nel mirino di Tina. Gemma Galgani è sempre di più nell’ombra, ormai. E la sua amica pare aver preso ufficialmente il suo posto, sotto gli insulti e le urla della Cipollari. La Cascella sembra appoggiare il pensiero della famosa opinionista.

“Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”

Una stangata quella che arriva per la dama bresciana, la quale non ha preso parte alla registrazione di sabato. Le anticipazioni hanno, infatti, segnalato l’assenza di Ida in studio. Non si conosce il motivo per cui la Platano non era presente. Invece, nella registrazione di venerdì, pare sia stata nuovamente protagonista di una dura lite con la Cipollari.

Al contrario, Riccardo Guarnieri era presente in entrambe le registrazioni. Non resta ora che attendere per scoprire se tra i due davvero scatterà di nuovo la scintilla. Addirittura, c’è chi ha ipotizzato che lontani dalle telecamere abbiano già avuto dei chiarimenti, prima ancora del ritorno di lui in trasmissione. Ad alimentare questi sospetti ci ha pensato anche Tina.

Va comunque precisato che Maria dimostra sempre il suo sostegno a Ida, così come i suoi fan più affezionati, che non hanno il minimo dubbio su di lei.

Karina Cascella torna a parlare di Paola Frizziero

Ancora, a distanza di tanti anni, continuano ad arrivare domande su Paola Frizziero. Quest’ultima fu la scelta di Salvatore Angelucci, ma la loro storia d’amore lontano dalle telecamere non decollò. Pertanto, arrivarono a dirsi addio. Poco dopo, la strada dell’ex tronista si unì a quella di Karina. La relazione si è, però, interrotta diversi anni fa. Nonostante ciò, tra loro è rimasto un rapporto pacifico, anche perché sono entrambi genitori della piccola Ginevra.

A distanza di così tanto tempo, ancora c’è chi è certo che la causa della rottura tra Salvatore e Paola fu proprio la Cascella. Ed ecco che, nelle scorse ore, un utente sui social ha chiesto a Karina se ha mai chiesto scusa alla Frizziero. Questa la sua risposta.

“Scusate ma non si può rispondere a una domanda del genere, dai. PIETÀ. Ma poi scusa se che”

Non è di certo la prima volta che Karina si ritrova a rispondere a questo genere di domande. La stessa Paola Frizziero, spiegando le cause della rottura con Salvatore, aveva fatto intendere che l’opinionista non c’entrava nulla.