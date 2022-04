Eravate in attesa delle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi? Sono arrivate! La registrazione si è conclusa nel tardo pomeriggio e anche stavolta Lorenzo Pugnaloni ha rivelato su Instagram delle pillole di ciò che è successo. Non saranno anticipazioni dettagliate, ma per godersi i dettagli è sempre meglio aspettare la messa in onda delle puntate. Mentre anche questa stagione di Uomini e Donne si avvia verso il capitolo finale, si è formata una nuova coppia! Finalmente l’amore ha trionfato ancora in quello studio e Maria De Filippi ha fatto nascere una nuova coppia: di chi si tratta?

Tra due protagonisti era chiaro fosse sbocciato qualcosa di speciale, ma il pubblico è abituato a clamorosi colpi di scena per cui era pronto a tutto. E invece no, non è successo nulla di tutto ciò tra Diego e Aneta: hanno lasciato insieme Uomini e Donne! Si sono frequentati per qualche settimana, si sono visti quasi tutti i giorni visto che sono entrambi di Roma e hanno sempre raccontato le loro uscite con il sorriso. Insomma, è nato l’amore tra loro così hanno deciso di viversi fuori dallo studio.

E così anche Diego, che era stato accusato di qualsiasi cosa ed è finito nella bufera quando non è uscito insieme a Ida Platano dal programma, ha dimostrato che era su quella famosa sedia rossa per cercare l’amore. Lo ha trovato in Aneta e non si può che augurare loro uno splendido lieto fine! Ida è ancora a Uomini e Donne: sarà solo sfortuna in amore oppure un po’ ha ragione Tina Cipollari? Le anticipazioni di Uomini e Donne però svelano anche che Ida era assente nella registrazione di oggi. Il motivo non è noto, ma potrebbe aver avuto problemi personali per i quali è dovuta rientrare a casa dopo la registrazione di ieri (piena di scontri e pesanti discussioni).

Riccardo Guarnieri ha chiuso con Maria Grazia, mentre Alessandro ha accolto in studio una nuova ragazza scesa per corteggiarlo. Le anticipazioni del Trono Classico invece non riservano particolari sorprese. Non si è parlato del trono di Luca Salatino, mentre Veronica ha portato in esterna Andrea. Matteo ci è rimasto molto male e non ha nascosto la rabbia oggi in studio.