UeD anticipazioni: la sorella di Elisabetta Franchi nel caos! Pesanti liti

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni vedono protagonisti, soprattutto, i due parterre del Trono Over. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, c’è spazio anche per Luca Salatino, ma non per Veronica Rimondi. Finalmente, anche se senza alcun colpo di scena, Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione. La sua conoscenza con Giacomo sta procedendo bene. Ma pare che non sia stata protagonista di alcuna lite o chissà che momento. Sembrano lontani i tempi in cui la dama torinese occupava mezza registrazione con le sue disavventure e le sue liti.

Nel mirino di Tina Cipollari ora c’è Ida Platano, la quale ha iniziato una conoscenza con uno dei due ragazzi scesi in studio per lei. Ovviamente, non è mancato l’attacco dell’opinionista, la quale si è detta più che convinta del fatto che la dama sia ancora innamorata di Riccardo Guernieri. Consiglia poi a quest’ultimo di non invitare più a ballare Ida ora che lei ha iniziato una nuova frequentazione. Lo stesso cavaliere tarantino sta uscendo con una delle dame presenti nel parterre. Si apre un siparietto con Biagio Di Maro.

Questa volta, è Catia (la sorella della famosa stilista Elisabetta Franchi) la donna che è uscita con il cavaliere campano. Durante il loro secondo incontro, qualcosa è andato storto. Scendendo nel dettaglio, il problema riguarda la location che Biagio avrebbe scelto. Le anticipazioni di UeD segnalano che Catia non ha gradito la scelta del cavaliere di portarla a cena in una pizzeria al taglio.

La Franchi, che sin da subito si è mostrata senza peli sulla lingua, avrebbe sottolineato di voler frequentare “posti più alti e raffinati”. Proprio per questo motivo, Biagio e Catia hanno discusso in modo pesante! “I due litigano pesantemente”, si legge. Ha raggiunto il centro studio anche Vincenza, insieme a Bruno e Saverio. Quest’ultimo avrebbe cercato troppo il contatto fisico con la dama, che vorrebbe andarci piano.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Luca Salatino ha portato in esterna Aurora, per avere un chiarimento. Nella registrazione precedente, la corteggiatrice ha lasciato lo studio per poi andare a cercarlo. Così, hanno fatto un’esterna insieme, durante la quale lei gli ha dedicato “una lettera”. L’atteggiamento di Aurora, però, pare abbia scaldato gli animi in studio.

“Lei provoca Luca dicendo se vuole baciarlo. Quando lui le dice ‘sì’, lei si rifiuta”, questo ciò che riporta il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. Gianni Sperti non ha gradito il suo modo di fare e l’ha attaccata, accusandola di sminuire tutto. Ed è intervenuto anche Armando Incarnato, contro la nuova corteggiatrice. Luca è apparso abbastanza arrabbiato.

Soraia ha detto la sua, mentre Lilli pare sia rimasta tutto il tempo in silenzio. Per quanto riguarda Veronica Rimondi, sicuramente se ne parlerà nella registrazione di domani.