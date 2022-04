Uomini e Donne, la nuova Dama Catia è sorella di una famosissima stilista!

C’è una nuova Dama nel parterre del Trono Over che ieri ha strappato applausi e ovazioni al pubblico di Uomini e Donne. Alcuni l’avranno di certo riconosciuta, soprattutto chi ama le collezioni firmate da sua sorella, che è una famosissima stilista italiana. Apprezzatissima, oltre che famosissima. Catia di Uomini e Donne è la sorella di Elisabetta Franchi! Forse sapendo che sono sorelle un po’ di somiglianza salta agli occhi, ma chi ignorava la parentela non avrà di certo pensato che sono una famiglia. Invece Catia appare spesso sui profili social della sorella, motivo per il quale chi segue Elisabetta Franchi ha avuto modo di conoscere Catia. E quindi di riconoscerla in televisione. Non a caso ieri pomeriggio alcuni le hanno commentato post e foto su Instagram dicendole appunto di averla vista in televisione. E c’è stato anche chi si è complimentato per come ha asfaltato Biagio Di Maro…

Proprio questo è il motivo che ha portato Catia al centro della scena. Si stava parlando delle ultime frequentazioni di Biagio, che ha fatto i suoi soliti giochetti al centro dello studio e si è preso gli attacchi degli opinionisti e non solo. Stava conoscendo Iolanda, poi pensando che la Dama non sarebbe più tornata in puntata – ma lei era a casa col figlio con la febbre – ha iniziato a corteggiare Laura. Iolanda è tornata nella puntata in onda ieri e Biagio ha improvvisamente cambiato idea, anche perché Laura nel frattempo aveva deciso di interrompere la conoscenza. Insomma, il solito Biagio: nulla di nuovo per chi segue il programma da anni.

Al contrario la sorella di Elisabetta Franchi è nuova, così non è riuscita a stare in silenzio e afferrato il microfono ha decisamente spento e rimesso al suo posto Biagio! Con poche parole Catia ha fatto capire a Biagio dove e perché stava sbagliando, ma non lo ha detto con calma. Anzi, Catia ha attaccato Biagio e gli ha pure detto quanto segue: “Ma che uomo sei? Ma come sei messo? Vergognati!”. Queste parole hanno fatto scattare l’ovazione del pubblico e anche sui social Catia Franchi è diventata subito l’idolo del momento.

Tutto questo ancor prima di sapere che Catia del Trono Over è la sorella di Elisabetta Franchi. Sui social appaiono spesso insieme, ma soprattutto è la nuova Dama che pubblica spesso foto con i capi di abbigliamento del marchio di famiglia. Di sicuro da adesso in poi ci sarà tra il pubblico chi getterà un occhio sui look e sugli outfit di Catia, nel tentativo di scovare o riconoscere qualche capo della sorella Elisabetta Franchi!