Uomini e Donne: Ida, Riccardo e Roberta che stangate! Retroscena

Uomini e Donne è iniziato solo dieci giorni fa e già partono le prime stangate fuori dagli studi di Canale 5. Protagonisti ancora i volti del Trono Over, in particolare Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Tra chi ha rilasciato le interviste per il nuovo numero del Magazine del programma ci sono proprio loro. Non mancano le frecciate, soprattutto quando si parla della questione Davide Donadei e Chiara Rabbi, ma anche qualche retroscena inedito.

L’ex coppia del Trono Classico è tornata in studio, dove è stato detto di tutto. Oggi Roberta si dice dispiaciuta per la Rabbi. “Mi è dispiaciuto vedere Chiara stare male”, confessa la Di Padua. Nonostante ciò, ammette di non essersi affatto pentita di aver cenato con Davide e di essersi scambiata con lui un bacio. Detto ciò, Roberta ci tiene a svelare un retroscena su Riccardo:

“Mi ha dato fastidio perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto. Comunque non provo più nulla, ora”

Per ora da parte di entrambi in studio sembra esserci indifferenza, eppure il Guarnieri pare che lo scorso anno abbia cercato di rimettersi in contatto con lei. La Di Padua ha già voltato pagina, ma ancora non ha ritrovato la serenità. Ha avuto diverse frequentazioni e nulla di serio. Attraverso le anticipazioni si sa che Roberta ha iniziato una conoscenza con Alessandro Vicinanza.

UeD, Ida Platano: come sta dopo il malore e cosa pensa di Roberta e Davide

Un’estate da single quella trascorsa da Ida Platano quest’anno. A supportarla nel ritorno in studio c’è il figlio Samuele, che nei mesi scorsi ha affrontato la sua prima vacanza senza la mamma, in compagnia di alcuni familiari, in Germania. Proprio in estate, la parrucchiera bresciana ha fatto preoccupare i suoi fan rivelando di avere dei problemi di salute. Su questo oggi racconta cos’è successo.

Ida confessa di avere una “gastrite cronica con delle complicazioni” e preferisce non scendere nel dettaglio del problema. Ancora non si è ripresa del tutto, ma sta portando avanti delle cure per stare meglio. Ha ricevuto molto affetto da parte del pubblico che la segue. In particolare, è rimasta sorpresa dell’attenzione che le hanno riservato alcuni ex volti del programma.

Tra questi si è preoccupato Diego Tavani, con cui la conoscenza si era conclusa in modo abbastanza turbolento. “Anche Alessandro si è fatto sentire”, racconta la Platano. Ha ricevuto la chiamata del suo amico Armando Incarnato, di Angela Paone e “tante altre ragazze che hanno preso parte al programma”. Sempre nel corso di questa intervista torna a parlare di Marcello Messina, il quale dopo l’improvvisa rottura è tornato a fianco della ragazza che per cui lasciò il programma.

“Penso che abbia fatto bene. Riprovarci, darsi un’altra possibilità è giusto, se c’è del sentimento”, dichiara la dama di origini siciliane. Ma cosa pensa di Federica Aversano, per cui Riccardo Guarnieri ha espresso il suo interesse?

“Oltre a essere mamme – e apprezzo che, come me, lo sta crescendo da sola – io mi vedo proprio diversa da lei. Niente in comune. La reputo comunque una donna forte con carattere”

Ma la stangata la riserva alla sua collega, Roberta Di Padua, riprendendo quanto accaduto con Davide e Chiara.

“Secondo me Roberta ha le sue colpe. Ma anche Davide… non poteva evitare? Lei non è fidanzata, certo, ma a mio parere dovrebbe evitare di intromettersi tra le coppie, anche se in crisi”

Ci va giù pesante Ida, la quale aveva avuto dei diverbi proprio con la Di Padua anni fa, quando quest’ultima decise di iniziare a conoscere Riccardo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si svela su Roberta e Federica

Il cavaliere tarantino, nelle scorse settimane, è stato duramente accusato sui social. In estate è stato beccato più volte in compagnia di una ragazza e tutti hanno iniziato a ipotizzare che avesse ritrovato l’amore. Poi, però, è tornato a far parte del parterre del Trono Over. A questo punto, in molti si sono chiesti se stesse prendendo in giro tutti, compresa la redazione.

Nella sua intervista, Riccardo spiega che la ragazza con cui è stato fotografato è una sua ex “di tantissimo tempo fa”, che conosce da anni e con cui oggi condivide solo un’amicizia e nulla di più. Cosa prova nel rivedere, invece, Roberta di nuovo nel programma? Ammette che se lo aspettava: “Ero preparato”. In qualunque caso, oggi la Di Padua gli è indifferente.

Gli è comunque rimasto un bel ricordo del periodo che hanno trascorso insieme. Non crede che tra Roberta e Davide Donadei sarebbe mai potuto nascere qualcosa di serio. “Credo che lui sia troppo giovane per lei e soprattutto per il vissuto e le responsabilità che ha Roberta”.

Ma gli viene fatto notare che tra l’ex tronista e la dama c’è la stessa differenza d’età che c’è tra lui e Federica. Eppure non si è fatto problemi a mostrare per lei il suo interesse. La Aversano gli ha dato l’impressione “di essere una ragazza con la testa sulle spalle”.

Non solo, è convinto che “una donna quando diventa mamma raggiunge il massimo della sua maturità”, oltre al fatto che ritiene che una donna abbia una marcia in più rispetto agli uomini.

Perché allora non ha accettato di sedersi con i corteggiatori? Su questo ci sono molti sospetti al momento. Intanto, Riccardo spiega di aver trovato che Federica cercasse di dargli “un contentino, come se avesse una scarsa considerazione di me”.