Ida Platano è finita in ospedale nelle scorse ore. Grande spavento per la dama di Uomini e Donne, che ha aggiornato i suoi fan dopo averli fatti preoccupare. La parrucchiera bresciana inizialmente ha condiviso una foto che la ritraeva in ospedale, in quanto non si era più fatta sentire. Infatti, ogni giorno Ida fa compagnia al pubblico che la segue con foto e video. Improvvisamente ha smesso di pubblicare nuove Stories e, per evitare fraintendimenti, la dama del Trono Over ha fatto sapere ai fan che si trovava appunto in ospedale.

“Ciao Belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto un abbraccio”, così la Platano ha rivelato al pubblico che era accaduto qualcosa che l’ha portata a recarsi in ospedale. Ma cos’è successo? Dopo tanta preoccupazione, la stessa Ida ha ora deciso di rassicurare tutti, sebbene non abbia svelato nel dettaglio cosa le hanno detto i medici durante le visite. Innanzitutto, ha ringraziato tutti per averle inviato in queste ore così tanti messaggi per avere notizie sul suo stato di salute.

“Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero”, ha dichiarato Ida Platano del Trono Over di UeD. La dama ha poi ammesso che fortunatamente ora sta meglio. Questo lungo messaggio l’ha condiviso attraverso alcuni video sulle Stories di Instagram, per mostrare a tutti che è tornata a casa e che non è accaduto nulla di così grave. Riprendendosi con il suo smartphone, Ida ha poi spiegato cosa l’ha portata a recarsi in ospedale.

“È iniziato tutto con delle emicranie fortissime, direi veramente… non le ho mai avute così. Da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso”

La Platano condividendo questi messaggi non ha precisato cosa le hanno rivelato i medici durante le “varie visite” in ospedale. Ha deciso semplicemente di rassicurare i fan, garantendo loro che sta meglio e che si riprenderà “velocemente”. Ha concluso il tutto con “un buon pomeriggio”. Dunque, non si sa a cosa fossero dovute queste forti emicranie che ha iniziato ad accusare nelle scorse ore.

Probabilmente, sarà la stessa Platano a spiegare ai fan cos’è accaduto dopo il suo arrivo in ospedale. Intanto, tra qualche settimana, iniziano le registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi e c’è grande attesa da parte del pubblico di Canale 5. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire i nomi dei tronisti scelti e dei volti del Trono Over che continueranno a far parte del programma.

Le ultime anticipazioni hanno segnalato che Riccardo Guarnieri sarà presente nel parterre, dove potrebbe provare a conoscere Federica Aversano, la quale dovrebbe tornare nello show come una dama. Si è parlato anche dell’eventuale ritorno di un altro ex di Ida, ovvero Marcello Messina. E la stessa Platano dovrebbe essere presente nel parterre, ma in un altro ruolo. Non resta che attendere per scoprire cosa davvero accadrà!