Federica Aversano tornerà a Uomini e Donne. Lo riferisce il sito MondoTV24, in esclusiva. La 28enne campana, nella scorsa stagione, ha provato fino all’ultimo a conquistare il cuore di Matteo Ranieri che però le ha preferito Valeria Cardone (la love story è già giunta al capolinea, tra mille polemiche). Dunque Federica in quale ruolo riapparirà nel dating show di Canale Cinque? Nelle vesti di tronista? Oppure in quelle di corteggiatrice? Nessuna delle due. Dunque come opinionista? Nemmeno. Maria De Filippi avrebbe scelto di inserirla nel parterre del Trono Over, nonostante la giovane età.

“Le nostre fonti ci hanno infatti informati di questo espediente messo in atto dalla De Filippi”, si legge su MondoTV24, in riferimento al fatto che la Aversano parteciperà al Trono Over nella prossima stagione del programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset. Si sarebbe optato per una simile scelta in quanto la giovane ha dimostrato di essere più matura della sua età e di essere ambita da diversi cavalieri ‘over’. Pure Riccardo Guarnieri, volto storico e discusso della trasmissione, non è rimasto insensibile al suo fascino.

C’è chi già pregusta nuove baruffe sentimentali, immaginando la piega che potrebbe prendere una situazione in cui vengono posti nello stesso studio Ida Platano, Guarnieri e appunto la Aversano. Nelle scorse ore, sempre in merito alle notizie riguardanti il nuovo cast di UeD, sono trapelate interessanti indiscrezioni.

Uomini e Donne, nuova stagione: le indiscrezioni sui tronisti

Le selezioni per la nuova stagione del dating show (in partenza a settembre) dovrebbero essere state chiuse. L’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza ha dichiarato che uno dei nuovi tronisti è un diciannovenne residente a Milano (nessun altro dettaglio è stato reso noto circa l’identità del giovane). Anche Alessandro Rosica, altra figura informata sulla cronaca rosa del Bel Paese e nota come ‘Investigatore social’ sulle piattaforme web, ha lanciato un’indiscrezione, parlando di una certa Sofia, sempre per quel che riguardo un posto sul Trono.

Per quel che riguarda gli opinionisti, confermatissimi Gianni Sperti e Tina Cipollari: la vulcanica romana e l’ex danzatore pugliese, per l’ennesima stagione, commenteranno tutte le dinamiche che si innescheranno nello show.