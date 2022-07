Uomini e Donne li unisce, la vita al di fuori del programma lì distrugge: è la fotografia dei percorsi di parecchi volti passati negli studi del popolare dating show orchestrato da Maria De Filippi. Matteo Ranieri e Valeria Cardone starebbe seguendo tale copione: a pochi mesi dalla scelta, secondo parecchi rumors, la love story sarebbe già evaporata (i più maliziosi sussurrano che non sarebbe nemmeno mai decollata). Il pubblico del programma di Canale Cinque ricorda bene che l’ex tronista alla fine del suo cammino si ritrovò a scegliere tra Valeria e Federica Aversano, optando appunto per la prima. Ebbene, la Aversano, cosa pensa della crisi che starebbe attraversando la coppia? La ragazza ha detto la sua sui social. Chi pensava che avrebbe gettato benzina sul fuoco, resterà deluso.

Nel box delle domande Instagram, qualcuno ha chiesto a Federica un commento sulle ultime notizie riguardanti Valeria e Matteo, quelle cioè che vogliono la relazione già morta e sepolta. In particolare la domanda della fan della Aversano è stata posta maliziosamente, sottintendendo che l’ex corteggiatrice stia godendo per la situazione che sarebbe venuta a crearsi tra la Cardone e Ranieri. Nulla di tutto questo. “Sono tutte così le domande. Falsissimo, non ho mai gioito per i momenti difficili degli altri. Anzi, me ne dispiace”, ha puntualizzato la Aversano, senza lanciare alcuna stoccata all’ex tronista e senza fare ironia o sarcasmo. Chapeau e applauso!

In passato tantissime volte si sono visti ex protagonisti di UeD iniziare bagarre per molto meno, dando il via a teatrini social più che dimenticabili. Bene invece che ogni tanto qualcuno, al posto di vestire i panni del ‘piromane’, indossi quelli da ‘pompiere’, provando a gettare acqua sul fuoco.

Uomini e Donne Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono davvero lasciati?

Da parecchi giorni i due non danno alcun segno di essere una coppia. A ciò si aggiunge quello che ha raccontato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha spiegato di aver saputo da fonti vicine ai due che la relazione è colata a picco e che Valeria sarebbe rimasta delusa non poco da come Ranieri avrebbe gestito la situazione.