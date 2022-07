UeD Matteo e Valeria, the end: “Ufficialmente finita: ecco chi ha deluso chi”

The end: sarebbe giunta al capolinea la storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ad assicurarlo è l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza, che ha riferito che la relazione è ufficialmente giunta al capolinea, oltre a raccontare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe rimasta profondamente delusa dall’atteggiamento avuto dall’ex tronista. Si parla di storia conclusa, anche se definire storia la vicenda dei due – ammesso che la rottura sarà confermata dai diretti interessati – è impresa ardua visto che da quando hanno lasciato gli studi di UeD, praticamente non si sono mai frequentati.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: cosa è successo dopo il trono

Da giorni si mormora che i due giovani hanno deciso di interrompere la conoscenza. Tantissimi anche i fan che si sono fiondati sui profili social di Matteo e Valeria, cercando si curiosare e capire se la coppia fosse viva e vegeta oppure no. Sia l’ex tronista sia l’ex corteggiatrice si sono trincerati dietro a un silenzio tombale. Brutto segno, a cui va aggiunto ciò che dichiarò la Cardone in tempi non sospetti. Vale a dire che la distanza geografica da Ranieri era un problema. Certo la lontananza può essere un ostacolo, ma, secondo tante persone che hanno seguito il percorso dei due, ci sarebbe un problema ancor più grosso: la mancanza di feeling nel rapporto.

Altra spia che ha spinto a credere che la love story non fosse incardinata sul binario giusto è stata la scelta di Matteo che ha deciso di bypassare il compleanno di Valeria per dirigersi in Irlanda e in Inghilterra con i suoi familiari. Da quando è in viaggio, nessun gesto social per la Cardone. Anche la ragazza, che a UeD è stata preferita dal tronista a Federica Aversano, si è ben guardata dal pubblicare messaggi e post zuccherosi per Ranieri.

Ora la notizia divulgata da Venza: “Ufficialmente finita”. Titoli di coda, dunque. Non resta che attendere che Matteo e Valeria rompano il silenzio e offrano la loro versione dei fatti.