UeD, Matteo e Valeria si sono lasciati? “Stanno cercando di…”

Matteo Ranieri e Valeria Cardone potrebbero essersi già lasciati. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha diviso il pubblico sin dall’uscita dal programma. Da un lato, infatti, c’è chi ha sostenuto il tronista nella sua scelta; dall’altro, invece, una parte del pubblico ha sempre fatto il tifo per Federica Aversano, l’altra corteggiatrice con cui Ranieri aveva portato avanti la conoscenza. Stando però a delle recenti indiscrezioni, riportate da Deianira Marzano, tra Matteo e Valeria la storia non sarebbe mai decollata del tutto e ora i due avrebbero definitivamente chiuso.

Già a partire dalla loro uscita da Uomini e Donne, l’ex tronista e la sua scelta hanno attirato su di sé rumor tutt’altro che promettenti. La rispettiva lontananza dei due sui social e la mancata partecipazione di Matteo al compleanno della fidanzata, annunciata dallo stesso Ranieri, hanno insinuato numerosi dubbi. A mettere insieme i diversi indizi è stata Deianira Marzano, la quale ha ormai dato per certa la fine della relazione.

L’esperta di gossip ha riportato sulle proprie Instagram Stories alcune segnalazioni da parte degli utenti. Per lei, infatti, “Valeria e Matteo ovviamente si stanno organizzando a cosa inventare quando dovranno annunciare di essersi lasciati.”

C’è anche chi, in maniera più caustica, ha affermato che la storia tra l’ex tronista e la ragazza non sia mai iniziata veramente. Secondo la segnalazione dell’utente, riportata da Marzano sul proprio profilo “tra Matteo e Valeria tutto finito ma mai iniziato se non per evitarsi lui la brutta figura per la seconda volta, stanno solo capendo come devono dirlo ai fan per uscirsene senza critiche, soprattutto lui, lo so per tramite di un’amica di lei.”

Uomini e Donne: non solo Matteo e Valeria, voci di crisi anche tra Luca e Soraia

Se così fosse, Matteo Ranieri e Valeria Cardone continuerebbero ad omettere la verità ai follower. Al contempo, i due non sono l’unica coppia a far storcere il naso, dopo essere uscita dal dating show. Anche tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, negli scorsi giorni, si è parlato di una crisi, definitivamente messa a tacere dall’ex corteggiatrice. Attraverso una Instagram Story, la ragazza che ha fatto breccia nel cuore del tronista romano ha tuonato: “La gente parla, parla, parla, lasciamola parlare, forse se si preoccupano per noi è un atto da apprezzare. Non hanno ancora capito il concetto di relazione a distanza.”

Insomma, l’unica coppia che ultimamente sembra aver convinto il pubblico è la stessa che, subito dopo l’uscita da Uomini e Donne, era stata più bistrattata dal pubblico, ovvero Veronica Rimondi e Matteo Farnea. I due hanno difatti confessato di avere già preso una casa insieme per andare a convivere.