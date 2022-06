UeD, Matteo in viaggio senza Valeria: voci di rottura, ora lui spiega perché

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati? La nuova coppia di Uomini e Donne è diventata protagonista del gossip in questi giorni a causa della distanza. Per alcuni sospetta, per altri normale. Coloro che non ci hanno visto nulla di buono in una partenza dell’ex tronista con la famiglia hanno subito dato vita a dubbi e congetture. Matteo è partito per un viaggio senza Valeria, questo è vero, ma non è detto che sia successo perché tra loro è finita. Oppure che lo abbia fatto per scarso interesse.

Molto più semplicemente, infatti, si tratta di un viaggio di famiglia e magari non se l’è sentita di portare con sé Valeria, visto che stanno insieme da poco tempo. E se anche non fosse così non ci sarebbe nulla di male nella scelta di un figlio di partire soltanto con i genitori e la famiglia, soprattutto se lo hanno sempre fatto. Questo sta succedendo: lo ha spiegato Matteo Ranieri su Instagram, e tra le righe sembrerebbe essere anche una smentita alla crisi con Valeria.

Da qualche giorno l’ex tronista è in viaggio in camper, ma la sua fidanzata non è con lui. Questo ha destato sospetti in quella parte di pubblico sempre e subito pronto a spettegolare e fare gossip. In un primo momento Matteo non ha svelato la meta, non si conosceva la destinazione di questo suo viaggio. Lo ha svelato però stasera, mentre era in attesa del traghetto che li porterà dalla Francia all’Inghilterra:

“Stiamo andando in Inghilterra con il camper, stiamo andando al matrimonio di mia cugina. È la classica vacanza di famiglia che facciamo ogni anno insieme. Una volta all’anno come da tradizione facciamo una vacanza di famiglia in camper per stare un po’ tutti insieme”

Hanno scelto l’Inghilterra proprio perché c’è il matrimonio di sua cugina. Matteo ha origini irlandesi, ha spiegato ancora. Suo nonno materno era di Wexford. Andranno prima a Liverpool, perché sua mamma ha origini di lì. Poi si sposteranno a Manchester, dove si terrà il matrimonio, e poi andranno in Irlanda. Valeria non è partita con la famiglia di Matteo, ma ognuno è libero di scegliere il momento in cui introdurre la nuova fidanzata o il nuovo fidanzato in famiglia. Forse per loro è passato ancora poco tempo per partecipare agli eventi in famiglia dell’altro. O molto più semplicemente Matteo è partito da solo perché si tratta di un viaggio di famiglia, una tradizione a cui non ha intenzione di venire meno.