Uomini e Donne, Federica e Riccardo: ecco cosa non quadra

Cosa c’è dietro quanto sta accadendo a Uomini e Donne tra Federica Aversano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, durante la passata edizione, ha ammesso più volte di aver provato un certo interesse nei confronti della nuova tronista, che rivestiva il ruolo di corteggiatore di Matteo Ranieri. Ora che si trova sul trono Federica può avere l’opportunità di dare una possibilità a Riccardo. Nel corso delle prime puntate, il cavaliere tarantino ha subito cercato di avvicinarsi alla Aversano, ma è stato messo prontamente in guardia da Maria De Filippi: se vuole conoscerla deve passare al Trono Classico.

In questo modo, Riccardo non sarebbe più un cavaliere, bensì un corteggiatore di Federica. Qualora la tronista decidesse di eliminarlo, lui se ne tornerebbe dritto dritto a casa. E secondo i telespettatori questa ipotesi ha fatto non poca paura al Guarnieri, che si è subito tirato indietro. Nel frattempo, Federica ha più volte ammesso di trovare Riccardo un bell’uomo, ma niente di più. Vederlo discutere con Ida Platano ha confermato il suo pensiero. Qualcosa oggi, però, cambia. Attenzione, potrebbe esserci una spiegazione a tutto questo.

Prima di tutto, Maria manda in onda le due esterne fatte da Federica con Alessio e Simone. Con il primo è andata abbastanza bene, tanto che la tronista appare già coinvolta. Inoltre, lui è piaciuto molto anche ai telespettatori. Per quanto riguarda Simone, la situazione è ben diversa. La Aversano a UeD decide di eliminare il corteggiatore. La sua dolcezza l’ha colpita, ma non basta per arrivare a pensare a un eventuale futuro insieme.

Simone riceve commenti di apprezzamento da parte del pubblico, che rimane particolarmente perplesso di fronte alla svolta successiva. Federica si gira verso Riccardo Guarnieri. Crede che quest’ultimo abbia bisogno di una certezza prima di arrivare a sedersi tra i suoi corteggiatori. Pertanto, oggi lo invita a prendersi un caffè. Questa sua proposta non convince pienamente il pubblico e neanche Tina Cipollari.

Intanto, Riccardo resta ancora fermo nella sua posizione: “Io la vedo al contrario, io vorrei prima prendermi un caffè”. Ma Gianni Sperti gli fa notare che non può cambiare le regole del programma, Maria è stata abbastanza chiara su questo punto. Proprio la De Filippi annuncia di avere un filmato che vuole mostrare a tutti. In questo video è possibile vedere il cavaliere ancora alla ricerca di un confronto con la tronista.

Il momento corrisponde alla parte finale della registrazione precedente, durante la quale Federica è apparsa piuttosto restìa a procedere con una conoscenza.

“Da questo discorso che hai fatto sembri disinteressata alla cosa e adesso cosa è cambiato? Andiamo al sodo. Il dubbio che avevi è che ancora fermo a Ida, cos’è cambiato? Non è che lui ti ha dato una spiegazione”

I dubbi di Tina corrispondono, anche oggi, a quelli del pubblico. I telespettatori si chiedono come mai la Aversano, ragazza così matura, abbia cambiato velocemente idea e voglia ora dare la possibilità a Riccardo di conoscerla. D’altronde era già anche consapevole del fatto che lui non ha alcuna intenzione si sedere alla sua corte. Si tratta semplicemente di curiosità?

Molti sono convinti che questa sia una ‘trappola’. Ovviamente, va precisato, questa è solo un’ipotesi che sta avanzando sul web. Secondo una parte del pubblico, la redazione vorrebbe portare Riccardo Guarnieri tra i corteggiatori e vedere cosa succede.

Federica è realmente interessata al cavaliere tarantino o c’è altro? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà! Sicuramente portare Riccardo alla corte della tronista regalerebbe non pochi colpi di scena, visto che non è mai accaduto.

federica che non sa come fare per mettere riccardo nella trappola mamma mi #uominiedonne — shawty ⋆ ☽ (@shawtyxjb) September 29, 2022

riccardo la scorsa edizione parlando di alessandro: se sei interessanto a federica e ti piace perchè non la corteggi fuori riccardo oggi: mi piace federica, ma non sono disposto a corteggiala "spostandomi" sul trono classico#UominieDonne pic.twitter.com/6sFkXPT1na — MeLinda☆ (@La_Me_Linda) September 29, 2022

riccardo non vuole lasciare la poltrona per quello non vuole corteggiare federica perché se lei dirà di no lui deve andare via.#uominiedonne pic.twitter.com/sMRwvyUWeW — gio????☁️ (@alcieloappesa) September 29, 2022

No ed'è proprio per quello che Gianni e Tina cercano di convincerlo a fare questo passo✈️✈️ #uominiedonne https://t.co/4Ypd951XgO — Opinionista: CouchPotato???? (@CouchPotato7) September 29, 2022

Tina sembra non sapere che la redazione ha chiesto alla napoletana di invitare #uominiedonne il tarantino a sedersi fra i suoi corteggiatori. Cosa che non farà mai — ant (@antonella6109) September 29, 2022