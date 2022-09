Uomini e Donne, Maria si fa beffe di Riccardo! Web in delirio

A Uomini e Donne si torna a parlare di Riccardo Guarnieri e Federica Aversano in studio. Il cavaliere tarantino, già nella passata edizione, aveva fatto dei particolari apprezzamenti nei confronti della nuova tronista. Nel corso della puntata di ieri, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha ribadito che per lei è un bell’uomo, ma non nutre tutta questa curiosità nei suoi confronti. In particolare, non le sono piaciuti alcuni dei suoi atteggiamenti nei confronti di Ida Platano, sebbene non provi simpatia per quest’ultima.

Oggi Maria De Filippi manda in onda un filmato che mostra Riccardo Guarnieri discutere con un corteggiatore, Fabio, per ballare con la Aversano. Dopo di che, fa sapere che il cavaliere ha chiesto alla redazione di poter corteggiare Federica. La padrona di casa gli fa presente, però, che per conoscere la tronista è necessario che si sieda insieme ai giovani corteggiatore. Qui arriva un passo indietro da parte di Riccardo, il quale sembra improvvisamente aver allontanato l’idea di poter frequentare la ragazza.

Infatti, Maria gli fa notare che se mai dovesse sedersi tra i corteggiatori sarebbe Federica a decidere il suo destino nella trasmissione, seguendo le regole del Trono Classico. Nasce così a UeD una bufera su Riccardo. In particolare, Tina si lascia andare a forti attacchi verso il cavaliere.

“Tu hai toccato proprio il fondo! Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ti sei concentrato sulla tronista”

Si unisce al coro Amando Incarnato, il quale prende la palla al balzo per accusare il Guarnieri. “Alzati e vattene a casa”, urla il cavaliere napoletano, che conquista l’applauso dello studio e, stranamente, anche di molti utenti sui social network. “Io ci sono passato con persone che mi piacevano realmente. Tu pur di stare al centro dell’attenzione vai da lei”, continua Armando.

Nel bel mezzo del caos, Maria De Filippi non riesce a trattenersi e ride in faccia a Riccardo. La padrona di casa, come molti telespettatori, ci trova molto da ridere su questa situazione che si è creata. Questo, soprattutto perché il Guarnieri si tira indietro non appena scopre che per corteggiare Federica dovrebbe sedere tra i corteggiatori e potrebbe essere eliminato da un momento all’altro.

“Lei l’ha spiegato ieri se vuole conoscerti oppure no. Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea. Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare? Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori”

Maria spiega che a farle sapere dell’intenzione del Guarnieri di corteggiare la Aversano è stata la redazione. Quando ha saputo di questa sua richiesta, De Filippi ha subito precisato che è necessario seguire le dinamiche del Trono Classico. Dunque, Riccardo non potrebbe mai restarsene seduto nel parterre dei cavalieri e contemporaneamente conoscere Federica. Questa la scelta di Maria.

Persino Ida Platano invoglia il cavaliere tarantino a provarci. “Vai a sederti là”, urla intanto Tina Cipollari, che perde completamente la pazienza di fronte al cambio di rotta improvviso. “Non hai le pa..e”, afferma Gianni Sperti. Il tutto si conclude con Riccardo che torna al suo posto: “Ho paura e so che non ci può essere nulla”. E allora la domanda sorge spontanea: perché le ha chiesto di ballare e ha esposto la sua intenzione di corteggiarla?

Subito dopo, la Aversano decide di eliminare il primo corteggiatore, Francesco, con cui è uscita in esterna. La tronista ha trovato il ragazzo troppo presuntuoso con i suoi modi di fare. “Non mi piace, non piace neanche a Lavinia”, si difende Federica quando riceve pesanti accuse da Tina. Neanche Gianni Sperti riesce a capire i motivi per cui lei oggi sceglie di eliminarlo. A spiegare il punto di vista della ragazza ci pensa Maria.

“Lei è rimasta male e si è sentita offesa quando le hai detto ‘io posso uscire con 200 ragazze e poi scoprire che mi piace di più quella bruttina piuttosto che quella carina’. Lei gli chiede ‘ti sono piaciuta’ e lui risponde ‘eh’. Lui precisa che da parte sua c’è stata un’impressione ‘mite'”

Non avendo notato un particolare interesse da parte di Francesco, decide così di eliminarlo. Ma Gianni e Tina sono certi che lei si aspetti chissà che cosa dai suoi corteggiatori. Sperti le consiglia di non eliminare questo ragazzo, che anzi si è mostrato come un tipo particolare. Non c’è niente da fare, Federica ribadisce di non essere più propensa a conoscerlo. Il pubblico si schiera dalla parte degli opinionisti e totalmente contro la Aversano.

Uomini e Donne, Pinuccia attacca: “Redazione bugiarda”

Scontro di fuoco a Uomini e Donne tra Pinuccia e Tina Cipollari, nel corso della puntata andata in onda oggi. I toni si accendono sempre di più tra le due ‘nemiche’ del programma di Maria De Filippi. Neanche la padrona di casa riesce a calmare più gli animi. L’opinionista esagera con le parole e si lascia andare a offese senza fine nei confronti della dama. Il tutto accade quando Alessandro si trova al centro studio insieme a una nuova arrivata, Rosalia. Sin da subito, viene inquadrata Pinuccia, la quale appare decisamente infastidita da quanto sta accadendo.

Già nel corso della puntata di ieri, opinionista e dama avevano dato vita a un acceso scontro. Oggi, la situazione si complica ulteriormente. Maria fa sapere che Pinuccia “ce l’ha con la redazione”. La dama del Trono Over si è scagliata contro chi lavora dietro le quinte del dating show, accusandoli di essere dei bugiardi. Ridendo, Maria racconta: “Ha detto che la redazione è bugiarda”. A questo punto, Gianni Sperti chiede cosa ha scatenato la rabbia della dama 80enne nei confronti della redazione.

A rispondere ci pensa lei stessa: “Perché vedo che c’è sempre qualcosa che non va. Sarò io pignola, sarò cattiva”. De Filippi entra nel dettaglio e spiega che il giorno prima Pinuccia ha saputo che Rosalia è interessata ad Alessandro. Ha così chiesto spiegazioni alla redazione, che in quel momento ancora non ne sapeva nulla. Vedendo Alessandro e Rosalia avviare una conoscenza, Pinuccia si è sentita presa in giro.

Per la dama sembra davvero essere arrivato il momento di voltare pagina. “Non me la prendo più. Troverò qualcun altro. La conosco bene la vita io”, dichiara. Tina Cipollari non perde tempo e attacca pesantemente Pinuccia, la quale si alza e lascia lo studio furiosa. L’opinionista va oltre accusandola di essere “villana” e “strega”.

Alessandro, però, non ci sta e difende Pinuccia perché crede che Tina stia esagerando. Intanto, dietro le quinte la dama attacca: “Guarda che non sono stupida come credi tu. Vergogna! Tu sei una brutta donna, cattiva!”.