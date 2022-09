UeD: Federica demolisce Riccardo, Pinuccia punge Tina su Kikò

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, durante la scorsa stagione del programma, ha attirato l’interesse anche dei protagonisti del Trono Over. In particolare, Riccardo Guarnieri ha espresso un pensiero positivo nei suoi confronti. Dopo averla presentata come tronista, Maria De Filippi torna a parlare dell’interesse palesato dal cavaliere tarantino mesi fa. Ebbene, Riccardo si ritrova con un bel palo in faccia. Infatti, Federica non appare per nulla propensa a conoscerlo.

Sebbene non nutra una grande simpatia nei confronti di Ida Platano, la Aversano si sente di dar ragione a lei sulle questioni che la vedono protagonista con Guarnieri. “

Non mi è tanto piaciuto conoscerti in quel modo. Se potessi dare un giudizio su Riccardo direi che è un bell’uomo, ma non mi fa impazzire. Ecco, non mi sentirei stimolata a conoscerti. Io ti guardavo da casa e non ti capivo”

Inizia così un ‘processo’ contro Riccardo, con la miccia accesa dalla Aversano. Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano il cavaliere accusandolo di non avere mai delle risposte concrete a determinate domande.

Guarnieri è convinto che Federica sia influenzata da ciò che viene detto sul suo conto. Interviene anche la nuova tronista Letizia, che dà torto sempre al cavaliere. In tutto questo, Maria prende prontamente le difese di Ida e fa notare a Riccardo i suoi errori, unendosi al coro. È chiaro ormai che la padrona di casa cerchi di far riflettere Guarnieri, probabilmente perché non appoggia le sue idee.

Uomini e Donne: Pinuccia vs Tina Cipollari, è di nuovo scontro

Si riaccende un nuovo scontro tra Pinuccia e Tina Cipollari, che iniziano la nuova stagione 2022/2023 litigando. Questa estate la dama del Trono Over è stata invitata da Alessandro ad assistere al concerto di Vasco Rossi a cui è stato invitato attraverso il programma. Il cavaliere racconta che inizialmente l’idea era quella di andare con il nipote all’evento. Si è poi presentato un problema per quest’ultimo e così Alessandro e Pinuccia si sono recati insieme, seguiti dalla redazione, al concerto.

In studio, Tina prende la palla al balzo e fa notare alla dama che è stata solo “un rimpiazzo”. Pinuccia risponde a tono e chiede addirittura all’opinionista quanto è durato il suo matrimonio con Kiko Nalli. “Il mio è durato 56 anni il tuo quanto?”, chiede per ripicca l’anziana dama. Lo scontro continua e alla fine Pinuccia balla con Alessandro al centro studio.

UeD, Bruno e Rosetta: la relazione è già finita

In studio nella puntata di oggi, Bruno racconta come mai la sua relazione con Rosetta è giunta al capolinea questa estate. Inizialmente, il cavaliere spiega i vari motivi che hanno causato la rottura, spiegando il suo punto di vista. Ovviamente, Maria permette alla dama di raccontare la sua versione dei fatti. Così, i due hanno un confronto faccia a faccia.

Mentre lei afferma di non aver mai ricevuto particolari attenzioni da Bruno, quest’ultimo si sfoga e ammette di aver sentito la mancanza di affetto al suo fianco. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere spiega che da parte di Rosetta non c’erano carezze e che non riusciva mai a trascorrere il tempo libero tranquillo con lei.

Lorenzo e Claudia tornano a Uomini e Donne

Ospiti della puntata di oggi di UeD sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che aspettano il loro primo figlio, una femminuccia. La coppia tanto amata dal pubblico torna in studio per raccontare le emozioni di questa speciale svolta. L’ex tronista si emoziona e questo dettaglio viene subito notato da Maria. “E pensare che quattro anni fa sono scesa a corteggiare questo esemplare”, dichiara con ironia Claudia.

Per la coppia De Filippi fa entrare in studio un bel regalo da parte della redazione: un orso gigante con un fiocco che riporta la scritta ‘Baby Cobra’. “Tutto questo è grazie a voi e al programma”, dichiara Lorenzo.