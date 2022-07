UeD Lorenzo e Claudia, svelato il sesso del bebè: ‘delusione’ per Riccardi

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno scoperto se sarà maschietto o femminuccia! I fan avevano previsto tutto, magari qualcuno avrà votato per fare un dispetto al futuro papà Lorenzo ma intanto il sondaggio ha parlato chiaro. Già qualche settimana fa la coppia aveva raccontato ai fan che avrebbero scoperto il sesso del primo figlio a luglio, con una festa organizzata per loro. Il gender reveal party, per intenderci, che ormai ha spopolato anche in Italia. La coppia nata a Uomini e Donne ha condiviso questo momento speciale ed emozionante con famiglia e amici e sui social ci sono foto e video del momento.

C’è stata insomma una piccola festicciola con tutto addobbato di rosa e di azzurro, entrambi i colori. E poi la domanda: “Boy or girl?”. Ebbene, il piccolo cobra, questo il soprannome di Lorenzo, sarà in realtà una piccola cobrina! Lorenzo e Claudia aspettano una femminuccia, il loro mondo si tingerà di rosa e la scoperta è stato un momento molto emozionante. Non hanno scoppiato palloncini scuri, né acceso fumogeni come Alvaro Morata e Alice Campello. I due futuri genitori hanno aperto un armadio dal quale sono usciti palloncini rosa e dove c’erano già dei regalini per la piccolina in arrivo.

Il primo figlio di Lorenzo e Claudia sarà una femminuccia: entrambi si sono molto commossi. Claudia in particolare era molto emozionata e con le lacrime agli occhi già prima di aprire l’armadio che le ha rivelato che sarà mamma di una bimba. Anche Lorenzo era molto emozionato, ma non ha mancato di fare ironia, come suo solito: “Due femmine, due!”, ha detto stringendo e baciando Claudia.

Rispondendo alle domande dei fan, la Dionigi aveva svelato che Lorenzo avrebbe voluto un maschietto. Per lui c’è stata una piccola delusione oggi, vedendo quei palloncini rosa. Ma anche lui era molto molto emozionato e si è commosso, d’altronde era solo una piccola preferenza. Claudia, invece, sperava nella femminuccia. Così come i fan, che rispondendo a un sondaggio lanciato proprio da Lorenzo in queste ore hanno votato più per la femmina che per il maschio. Ci sarà un fiocco rosa appeso alla porta di casa Riccardi-Dionigi, adesso non resta che attendere la nascita.