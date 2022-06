Non si sa ancora se è un maschietto o una femminuccia, ma è in programma un gender reveal party: quando si saprà

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano un figlio: la notizia ha reso gioiosi e felici i fan di Uomini e Donne! Si sono scelti proprio nello studio di Maria De Filippi e tra loro è nato un amore sano, profondo e forte. Adesso si preparano a diventare genitori, ieri hanno svelato di essere in dolce attesa. O meglio lo hanno confermato, perché in realtà i gossip su Claudia Dionigi incinta sono in circolazione da un po’ di tempo sui social.

Ieri però la coppia ha confermato tutto con un bellissimo video su Instagram. E oggi è già tempo di rispondere alle curiosità dei fan! Saranno lunghi mesi di attesa e Claudia condividerà sensazioni ed emozioni con chi la segue da tempo con affetto. Lorenzo ha svelato ieri quando hanno scoperto di essere in attesa: era metà aprile. Oggi Claudia ha svelato di quanti mesi è incinta: è già nel quarto mese! Rispondendo alle domande dei fan ha scritto infatti di essere incinta di 14 settimane e un giorno.

Quando nascerà il figlio di Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne? Ebbene, l’ex corteggiatrice ha condiviso anche questo dettaglio con i fan: la nascita è prevista per il 21 dicembre 2022. Questa è la data presunta del parto, di sicuro nascerà in uno dei periodi dell’anno più magici: il Natale. Pare che il bimbo o la bimba sia già attivissimo, o attivissima: scalcia già! Claudia ha raccontato che nell’ecografia non stava mai fermo e che spesso fa delle giravolte. Domani farà una nuova ecografia ed è curiosa di vedere cosa combinerà!

A proposito della gravidanza, la futura mamma ha detto che oggi sta molto meglio, a parte stanchezza e sonno. I primi mesi però li ha passati non benissimo: “Ho avuto tante nausee, perennemente tutto il giorno”. Ma va bene così, ha aggiunto. Poi la domanda delle domande: come ha scoperto di essere incinta. Dalla sua risposta si può intuire che Claudia e Lorenzo hanno voluto e cercato questo bimbo. Queste le sue parole su quel giorno, il 19 aprile scorso:

“Ho fatto il test zitta zitta a casa da sola. Non ci speravo perché ci ero rimasta male già altre volte. Ma non so mi sentivo strana e avevo dei doloretti da ciclo diversi dal solito. […] Non ho fatto in tempo a richiuderlo che era già positivo! Ho iniziato a tremare e a fissare il test per almeno 10 minuti”

Claudia ha letto e riletto il foglietto illustrativo, non riusciva a credere ai suoi occhi. Alla fine è scoppiata a piangere, quando finalmente ha realizzato che è tutto vero. Cosa dire invece del futuro papà? Lorenzo ha scoperto così che diventerà papà:

“L’ha saputo nel tardo pomeriggio. Io facevo finta di niente, lui doveva provarsi l’abito per la sfilata a Barcellona e lo aveva messo sul letto. Io ho preso il test e l’ho appoggiato sulla camicia. Ho sentito silenzio per un po’ poi è venuto verso di me con il test in mano e le lacrime che gli scendevano”

Non hanno video di quel momento perché hanno preferito vivere l’emozione senza pensare ai cellulari. E poi anche perché Claudia ha preferito che rimanesse un momento suo e di Lorenzo. Si sono abbracciati e commossi. Claudia è incinta di un maschietto o di una femminuccia? Non si sa ancora. O meglio, c’è qualcuno che lo sa perché sta organizzando il gender reveal party: Lorenzo e Claudia lo scopriranno a luglio, quando ci sarà la festa. E di sicuro condivideranno il momento sui social con tutte le persone che li seguono da anni con tantissimo affetto.