Uomini e Donne, Claudia Dionigi incinta: dolce annuncio con papà Lorenzo

La notizia era nell’aria già da un po’ di tempo ma ora, è ufficiale: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventeranno genitori. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne nel corso dell’edizione 2018-2019, ha ufficializzato la notizia sui propri social. Da alcune settimane, in effetti, i fan avevano captato alcuni segnali che lasciavano intendere la gravidanza, ma nessuno dei diretti interessati ne aveva parlato apertamente, fino ad ora.

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli“, con queste parole i due ex volti del dating show hanno comunicato la notizia sui rispettivi social, condividendo un emozionante video di coppia. L’ex tronista e la sua compagna di vita si sono mostrati in spiaggia, intenti a baciarsi e a scambiarsi tenerezze. L’inquadratura è passata poi sul pancino di Claudia Dionigi, avvolto da un costume intero ma già evidente agli occhi dei follower.

Immediati sono stati i messaggi di supporto sia da parte degli utenti, che anche da alcuni colleghi. Sotto il post condiviso da entrambi sono fioccati, infatti, i commenti di Arianna Cirrincione, Francesca Sofia Novello, Luigi Mastroianni (che con Riccardi ha condiviso l’esperienza sul trono) e Alessandra Sgolastra, tra i tanti.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano quando hanno scoperto della gravidanza

La notizia, in effetti, aveva iniziato a fare la sua comparsa già nelle settimane precedenti. In molti avevano notato che nelle proprie Instagram Stories, infatti, Claudia Dionigi non si mostrasse a figura intera, come se volesse nascondere qualcosa. Ad alimentare ulteriormente le voci verso è stato anche il silenzio della coppia, nonostante la curiosità dei fan.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Riccardi nell’ultimo post condiviso su Instagram alcuni minuti fa, la scoperta sarebbe avvenuta lo scorso 19 aprile. I due, forse per accertarsi che tutto procedesse per il verso giusto, hanno scelto di tenere nascosta la notizia per ben due mesi, sviando il discorso. Ora, però, la coppia si è sentita pronta a rivelare il lieto evento.

Lorenzo e Claudia sono una delle tante coppie nate a Uomini e Donne che hanno avuto grande fortuna anche al di fuori del dating show. Tra tutti spiccano ad esempio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che hanno avuto due figli. Insomma, un grande evento peri i due che già si dicono entusiasti, affermando: “Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai“.